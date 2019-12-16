Компании предупредили Медведева о риске замедления цифровой экономики

Разработчики ПО попросили правительство отказаться от идеи создания компании, которая будет оказывать госорганам услуги по внедрению ИТ-решений. Они считают, что частный бизнес потеряет рынок и не сможет развивать свои продукты

Фото: DPA / ТАСС

Создание государственного интегратора на базе «Сколково», которое поручил проработать председатель правительства Дмитрий Медведев, замедлит развитие цифровой экономики и лишит частные компании необходимого финансирования, уверены участники рынка. Это следует из письма исполнительного директора Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ, в ассоциацию входят 1С, «Росплатформа», ABBYY, Softline, Cisco, Acronis и другие крупные ИТ-разработчики) Николая Комлева, направленного 11 декабря Медведеву, вице-премьеру Максиму Акимову и председателю фонда «Сколково» Аркадию Дворковичу. Подлинность письма РБК подтвердил сам Комлев.

Представитель Акимова подтвердил РБК, что вице-премьер письмо получил и сейчас изучает его. Ранее Акимов заявил, что скептически относится к инициативам вроде создания государственных ИТ-интеграторов. «Туда, где есть зрелые рынки, приходить и говорить, что теперь государство поиграет в искусственно созданных чемпионов, не стоит», — пояснил он.

Представитель Медведева сообщил, что письма от АПКИТ не видел. Директор департамента развития и планирования фонда «Сколково» Сергей Израйлит также еще не получил обращения, однако согласился с тем, что создание еще одного государственного интегратора лишено смысла и скорее негативно повлияет на развитие ИТ-индустрии.

В начале декабря «Ведомости» сообщили, что Медведев поручил Дворковичу и Акимову проработать и доложить предложения о создании в технопарке «Сколково» государственного интегратора, который будет создавать комплексные отраслевые ИТ-решения и продвигать их среди заказчиков. Глава правительства счел, что в идее есть рациональное зерно. Как писало издание, сначала предложение создать подобный интегратор было направлено Медведеву от имени директора по стратегическому развитию технопарка «Сколково» Евгения Лифшица. Однако в «Сколково» назвали это личной инициативой Лифшица, с которым фонд тогда вел переговоры о трудоустройстве (сейчас он не является сотрудником «Сколково»).