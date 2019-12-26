Дата-центры предсказали срыв «Цифровой экономики» из-за идеи Минэнерго

Инициатива Минэнерго ввести с июля 2020-го плату за неиспользуемый резерв электроэнергии приведет к деградации рынка обработки данных. В результате без запасных мощностей компании не смогут обеспечить развитие «Цифровой экономики»

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Участники рынка коммерческих центров обработки данных (ЦОД) просят освободить объекты информационной инфраструктуры, включая дата-центры, от необходимости оплачивать неиспользуемый резерв энергомощности. Об этом говорится в письме гендиректора АНО «Координационный совет по центрам обработки данных и облачным технологиям» Дмитрия Бедердинова министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константину Носкову (копия есть у РБК, подлинность подтвердил сам Бедердинов). Участниками АНО являются компании, на которые приходится около 65% мощностей российского рынка коммерческих ЦОД.

Речь идет об инициативе Минэнерго ввести с 1 июля 2020 года плату для потребителей за неиспользуемый резерв энергомощности. Согласно проекту постановления правительства, который пока находится на согласовании, все потребители электроэнергии, исключая граждан, должны будут оплачивать неиспользуемый резерв в случае, если они использовали менее 60% подключенной мощности.

По мнению Бедердинова, необходимость покрывать расходы на оплату неиспользуемой и резервной мощности существенно увеличит траты компаний на электроэнергию. Это особенно критично для тех участников рынка ЦОД, которые находятся в процессе развития, еще не вышли на проектные уровни и имеют существенные зарезервированные мощности, уверен он. В АНО предупредили, что инициатива может привести:

к росту стоимости базовых услуг ЦОД на 50%;

снижению инвестиционной привлекательности отрасли;

невыполнению задач национальной программы «Цифровая экономика» в части ее раздела «Информационная инфраструктура».

Аналогичное письмо, по словам Бедердинова, было направлено министру энергетики Александру Новаку.