Дата-центры предсказали срыв «Цифровой экономики» из-за идеи Минэнерго

Представитель Минкомсвязи сообщил, что письмо было получено. В Минэнерго не ответили на вопросы РБК.
Минэнерго предложило ввести плату за резерв сетевой мощности еще в 2014 году. Отдельные потребители не используют большую часть мощности, поставленной по их заявкам, поэтому за содержание лишних объектов приходится платить всем пользователям сети, объясняли тогда в министерстве. Плата за резерв должна была стимулировать перераспределение ненужных мощностей в пользу других предприятий, привести к сокращению инвестпрограммы «Россетей» и снижению тарифов.
Предложение Минэнерго вызвало резкую критику потребителей и других ведомств. Разногласия не удалось снять до сих пор, очередное совещание у вице-премьера Дмитрия Козака намечено на середину января, говорят два федеральных чиновника.
Насколько оправданы опасения
По прогнозу iKS-Consulting, в 2019 году объем рынка коммерческих дата-центров вырастет на 26,9% и составит 36,2 млрд руб. Количество установленных в подобных центрах стоек или стандартных шкафов для размещения оборудования (один из основных показателей для рынка ЦОД) увеличится на 10,8%, до 43,5 тыс. штук. По оценке экспертов, в ближайшем будущем на рынок коммерческих дата-центров будет активно влиять создание Государственной единой облачной платформы («Гособлако»), что предусмотрено нацпрограммой «Цифровая экономика». Утвержденная в конце августа концепция проекта предусматривает поэтапный перевод на эту платформу ведомственных информационных систем. Кроме того, нацпрограмма предполагает, что в 2020 году Россия займет 5% мирового рынка услуг по хранению и обработке данных, а к 2025 году — 10%.
Директор по стратегии и маркетинговым коммуникациям «Ростелеком — ЦОД» Видия Железнов отметил, что направленные в ведомства письма отражают согласованную позицию рынка. «Оплата неиспользуемого резерва мощности приведет к повышению финансовой нагрузки на операторов ЦОД, будут увеличены сроки окупаемости проектов, — отметил Железнов. — Вектор проекта введения платы за резерв электросетевой мощности прямо противоположен целям нацпрограммы».
Управляющий директор компании IXcellerate Дмитрий Фокин считает, что плата за резерв мощности может привести к снижению конкурентоспособности российской отрасли ЦОД, убыткам участников рынка и даже их банкротству. При этом, по словам Фокина, ЦОД необходимо иметь резервные мощности. «Летом энергопотребление выше, чем зимой, так как требуется больше энергии на охлаждение. Также потребление услуг ЦОД растет постепенно, мощности добавляются с большими интервалами, поэтому участники рынка вынуждены получать их впрок и заранее», — говорит он.
По его оценке, уже заполненный и функционирующий давно ЦОД потребляет примерно 70% от заявленной мощности в год, а «молодой» — только 20–30%.
Гендиректор Linxdatacenter Ольга Соколова считает, что инициатива Минэнерго выглядит странно на фоне дефицита мощностей ЦОД в России и растущего спроса на их услуги. «В услугах ЦОД нуждаются и бизнес, и государство, для которых критически важным является обеспечение базового уровня инфраструктуры. Ключевая составляющая в этом процессе — способность ЦОД гарантировать бесперебойность работы всего комплекса ИТ-систем. А без гарантированного обеспечения электроэнергией никакой дата-центр не может существовать», — уверена она.
Впрочем, гендиректор «АМДтехнологии» Максим Сохань указывает, что российский рынок ЦОД достаточно зрелый, и многие заказчики могут точно прогнозировать и рассчитать величину и этапность загрузки. По его мнению, если постановление правительства об оплате резерва вступит в силу, участники рынка начнут более скрупулезно делать расчеты при старте проекта, применять более энергоэффективные технологии, и рынок, скорее всего, «найдет возможность за счет технических решений нивелировать последствия низкой стоимостью операционных затрат».
По словам главы «Сообщества потребителей энергии» Василия Киселева, инициатива Минэнерго приведет к росту платы для потребителей примерно на 340 млрд руб. в год. Он отметил, что резерв, о котором говорит Минэнерго, — это условная бумажная величина, на самом деле в энергосистеме нет мощностей, которые в полном объеме зарезервированы для потребителя, согласно заявке на техприсоединение. Нигде в мире плата за резерв мощности не взимается, заключает Киселев.