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ПМЭФ-2019 ,  
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Акционеры AliExpress Russia согласовали параметры совместного предприятия
Создание анонсированного в прошлом сентябре AliExpress Russia вышло на финишную прямую: стороны окончательно договорились о долях и своем вкладе в проект. У компании будет два гендиректора: от российской и от китайской стороны
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Китайская Alibaba Group, Mail.Ru Group, «МегаФон» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) согласовали параметры совместного предприятия в сфере электронной коммерции AliExpress Russia и подписали обязывающие документы. Об этом говорится в совместном заявлении сторон.

О создании новой компании было объявлено в сентябре 2018 года в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, где стороны заключили рамочное соглашение. Как будет выглядеть новый крупнейший игрок на рынке электронной торговли в России — в обзоре РБК.

О чем договорились стороны

  • На момент закрытия сделки основным владельцем AliExpress Russia, как и предполагалось, станет Alibaba Group с долей в капитале 55,7%. «МегаФон» получит 24,3%, Mail.Ru Group — 15%, РФПИ — 5%. В голосующих акциях пропорция будет выглядеть иначе: Alibaba Group — 49,9%, «МегаФон» — 30,2%, Mail.Ru Group — 18,7%, РФПИ — 1,2%.
  • Контрольным пакетом акций СП будут совокупно владеть российские партнеры. В совет директоров войдут представители всех четырех сторон.
  • Управлять AliExpress Russia будут два генеральных содиректора: от российской и от китайской стороны.
  • Alibaba Group вносит в СП свой бизнес в России — AliExpress и Tmall, а также денежные средства в размере $100 млн.
  • «МегаФон» передает Alibaba Group свои 9,97% акций в Mail.Ru Group.
  • Mail.Ru Group вносит свой маркетплейс китайских товаров Pandao, а также $182 млн.
  • РФПИ инвестирует $100 млн. В дальнейшем фонд имеет право увеличить свою долю в СП до 12,9%, выкупив часть акций у Alibaba Group за $194 млн.
  • Если РФПИ воспользуется опционом, структура собственников AliExpress Russia будет выглядеть так: Alibaba Group получит 47,8% обыкновенных и 47,6% голосующих акций, «МегаФон» — 24,3 и 26,4%, Mail.Ru Group — 15 и 16,3%, РФПИ — 12,9 и 9,6% соответственно. Кроме того, фонд может заключить опционное соглашение на покупку у «МегаФона» до 4% акций СП AliExpress Russia.

Партнеры планируют объединить свои ресурсы, в частности речь идет о продвижении услуг AliExpress Russia на платформах Mail.Ru Group.

Математика сделки

  • Капитализация Mail.Ru Group на Лондонской бирже на закрытие торгов 4 июня составила $4,95 млрд.
  • Капитализация Alibaba Group на NYSE — $387,6 млрд.
  • В апреле структура РФПИ разместила закупку на оказание услуг по оценке рыночной стоимости совместной сингапурской компании в отрасли интернет-торговли, которая будет сформирована в результате планируемой сделки (post-money). Как рассказали РБК два источника, знакомых с ходом сделки, речь шла именно об оценке Pandao в рамках создающегося СП. Из документов закупки следует, что за 2018 год на Pandao было продано товаров более чем на 2 млрд руб. Оборот товаров на AliExpress в России за 2018 год превысил 100 млрд руб.
  • Количество активных покупателей из России на AliExpress составляет около 20 млн пользователей (те, кто не менее раза в год совершает покупки через маркетплейс).
  • Ежемесячная аудитория «ВКонтакте» составляет 70 млн человек, «Одноклассников» — более 43 млн, следует из годовой отчетности Mail.Ru Group.

Что важно знать про сделку

  • Глобальная стратегия Alibaba Group заключается в расширении партнерских проектов, рассказывал в октябре 2018 года в интервью РБК глава AliExpress в России Лю Вэй. «Нам важно иметь как можно больше партнеров, создать систему, к которой может присоединиться как можно больше различных, но равноправных сервисов, компаний и потребителей. В России мы пока в самом начале пути для создания такой экосистемы», — говорил Лю.
  • В декабре 2018 года в интервью телеканалу «Россия 24» совладелец USM Алишер Усманов заявил, что совместное предприятие может заработать уже в 2019 году. Болевыми точками сделки он назвал вопросы, связанные со структурой менеджмента. «Самое главное — не обидеть того, у кого не контроль. Чтобы он был представлен в совете директоров и в руководстве компании», — пояснил основный акционер «МегаФона». По его словам, если гендиректором станет представитель от России, то технологическим или финансовым директором должен стать представитель Alibaba.
  • В феврале 2019 года площадка AliExpress начала интеграцию с входящей в Mail.Ru Group социальной сетью «ВКонтакте». После завершения всех запланированных процессов пользователям соцсети станет доступен ассортимент AliExpress и Tmall. Покупки можно будет делать через приложение маркетплейса на платформе VK Apps, оплачивать с помощью VK Pay, банковских карт и электронных кошельков.
  • Когда в сентябре 2018 года подписывалось соглашение о создании СП, президент b2b-направления Alibaba Group Труди Дай сообщила, что «совместными усилиями компании смогут способствовать выходу российских игроков на новый уровень и глобальные рынки». В апреле AliExpress объявила, что продавцы из России смогут продавать свои товары через площадку покупателям по всему миру. Ранее через маркетплейс можно было купить только товары китайского производства.
  • В конце мая Федеральная антимонопольная служба сообщила о получении ходатайства в связи с созданием AliExpress Russia. В ФАС поступили документы в соответствии с договоренностями в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщили в пресс-службе ведомства. Сделка была одобрена, говорится в совместном заявлении сторон.
Авторы: Александра Посыпкина, Ирина Парфентьева
Теги: Alibaba Group, «МегаФон», Mail Ru Group, РФПИ, ПМЭФ-2019
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