Правительство утвердило правила идентификации пользователей мессенджеров

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно постановлению, мессенджеры должны проверять информацию об абоненте у сотового оператора, который должен предоставить данные в течение 20 минут с момента получения запроса от мессенджера. Если оператор не предоставит информацию о пользователе или сообщит о его отсутствии в базе данных, то идентификация не будет считаться пройденной.

Сотовый оператор должен будет вносить в свои базы данных сведения об используемых абонентом приложениях и уникальный код идентификации пользователя. Постановление вступает в силу через шесть месяцев.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров говорил «Известиям», что благодаря новым правилам проверки пользователей мессенджеров будет создана «безопасная коммуникационная среда» для граждан.