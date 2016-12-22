Жаров объяснил идею запретить общаться в мессенджерах по чужим номерам

Правительство предлагает обязать операторов сотовой связи отказывать в услугах пользователям мессенджеров, использующим зарегистрированные не на них номера. Глава Роскомнадзора Александр Жаров считает, что это поможет «созданию безопасной коммуникационной среды», пишут «Известия».

В проекте распоряжения правительства, который имеется в распоряжении газеты, говорится о возможности проверять, зарегистрирован ли на пользователя номер телефона, который он использует для общения в мессенджере. Администраторы мессенджеров должны будут ответить на запрос оператора связи в течение 20 минут.

В случае, если данные не совпадут, пользователю перестанут оказывать услуги. Если же мессенджер откажется передать данные, то владельцам сервиса грозит административное наказание.

Глава Роскомнадзора отметил, что сейчас пользователи могут использовать при общении в мессенджерах не свои номера телефонов, подчеркнув, что анонимность затрудняет работу правоохранителей. «Нынешнее постановление правительства — необходимый шаг к созданию безопасной коммуникационной среды как для граждан, так и для государства в целом», — добавил Жаров.

В пресс-службе МТС рассказали газете, что указанные требования потребуют доработки оборудования, но технически выполнимы. В Билайне, Мегафоне и Tele2 не ответили на вопросы «Известий».

С 1 января 2018-го вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие штрафы для мессенджеров за несоблюдение российского законодательства. В частности, в законопроекте говорилось, что «организаторы обмена мгновенным сообщениями» должны сами присвоить пользователям абонентские номера для работы с операторами сотовой связи и дать своим клиентам возможность отказаться от получения сообщений от других пользователей.

Кроме того, мессенджеры должны были сделать возможной рассылку сообщений «по инициативе органов государственной власти».