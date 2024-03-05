В работе соцсетей произошел глобальный сбой

Пользователи сообщают о проблемах с сайтами и приложениями X, YouTube, WhatsApp и др. Проблемы возникли с отправкой сообщений, входом и просмотром видео

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Пользователи соцсетей по всему миру сообщают о сбоях в их работе, следует из данных портала Downdetector.

Так, с проблемами столкнулись пользователи Facebook и Instagram (принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), X (бывшая Twitter), Gmail, «Google Карты», Google Play, YouTube, TikTok, WhatsApp, Discord и др. Сбои возникают как с сайтами, так и с приложениями ресурсов, в том числе авторизацией.

Пресс-секретарь Meta Энди Стоун (в России его заочно арестовали) заявил, что в компании знают о проблемах у пользователей и работают над этим.

Ранее гонконгский провайдер HGC сообщил, что из-за атаки хуситов в Красном море оказались повреждены кабели Asia — Africa — Europe 1, Seacom, TGN и EIG. По оценкам компании, это затрагивает порядка 25% трафика.

Накануне сбой второй раз за несколько дней возник в работе мессенджера Telegram. Жалобы на проблемы от пользователей зафиксировал сервис Downradar (более 1,2 тыс. обращений), позже сбой подтвердили в Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования, подведомственном Роскомнадзору. Центр совместно с операторами связи начал проверку в отношении произошедшего.

За неделю до этого, 27 февраля, на проблемы с Telegram, согласно данным сервиса сбой.рф, пожаловались более 7 тыс. раз. Сбои также наблюдались в WhatsApp, Viber и Zoom.