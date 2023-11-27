Суд в Москве заочно арестовал пресс-секретаря Meta Энди Стоуна

Энди Стоун (Фото: Andy Stone / LinkedIn)

Басманный суд в Москве заочно арестовал пресс-секретаря компании Meta (признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена) Энди Стоуна, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Басманный суд Москвы избрал в отношении Энди Марка Стоуна меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

«Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ольгу Назарову написал, что Стоуна обвиняют в содействии террористической деятельности с использованием своего служебного положения (ч. 2 ст. 205.1 УК). Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.

По информации агентства, судебное заседание по делу прошло 24 ноября, однако решение о заочном аресте еще не вступило в силу, так как сторона защиты его обжаловала.

В корпорацию Meta Platforms Inc. входят Facebook, Instagram и WhatsApp.

Ранее МВД объявило Энди Стоуна, который с 2014 года работает директором по коммуникациям Meta, в розыск. Тогда в ведомстве не уточнили, по какой статье разыскивается пресс-секретарь компании.

В марте 2022 года Следственный комитет завел уголовное дело в связи с призывами «к убийствам и насилию» со стороны сотрудников корпорации Meta, после того как корпорация временно разрешила публиковать призывы к насилию в отношении российских военнослужащих, а также руководителей России и Белоруссии.

Тогда СК сообщил, что даст правовую оценку действиям Стоуна и других сотрудников компании. Ведомство завело дело по ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и ст. 205.1 (содействие террористической деятельности).