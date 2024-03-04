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Технологии и медиа ,  
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В Telegram произошел второй за неделю сбой

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Пользователи в России сообщают о втором за неделю сбое в работе мессенджера Telegram. По данным отслеживающего неполадки в работе сервисов портала Downradar, за последний час поступило более 1,2 тыс. жалоб. Еще один подобный портал, сбой.рф, не сообщает о каких-либо проблемах. Downdetector сообщает о единичных жалобах за рубежом.

Последний крупный сбой произошел 27 февраля. Тогда на сбой.рф поступило свыше 7 тыс. жалоб. Тогда же пользователи заметили проблемы в работе WhatsApp, Viber и Zoom. После сбоя у некоторых российских пользователей без VPN заработали заблокированные в России соцсети X (Twitter) и Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

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Фото:Carl Court / Getty Images

18 февраля Telegram также работал с перебоями, их фиксировали и россияне, и жители других стран. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), который работает при Роскомнадзоре, объяснял этот сбой проблемами с внутренней инфраструктурой дата-центров Telegram. Причины сбоя 27 февраля не назывались. 

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