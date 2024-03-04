Власти и операторы связи начали проверку данных о сбое в Telegram

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

После сообщений о сбое в мессенджере Telegram правительственный Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) вместе с операторами связи начал проверку, сообщается на сайте центра.

«Пользователи жалуются на невозможность загрузки сообщений и проблемы с открытием медиафайлов», — отметили в ЦМУ ССОП.

Вечером 4 марта отслеживающий неполадки в работе сервисов портал Downradar получил более 1,2 тыс. отчетов о проблемах в работе Telegram от пользователей. Еще один подобный портал, сбой.рф, не сообщал о каких-либо сбоях. Сервис Downdetector приводил данные о единичных жалобах за рубежом.

Последний крупный перебой в работе Telegram произошел 27 февраля: на сбой.рф поступило свыше 7 тыс. жалоб. Тогда же пользователи заметили проблемы в работе WhatsApp, Viber и Zoom. После сбоя у некоторых российских пользователей без VPN заработали заблокированные в России соцсети X (Twitter) и Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена). Причины сбоя не назывались.

За февраль это был второй сбой в работе мессенджера. Еще один произошел 18 февраля, неполадки фиксировали и россияне, и жители других стран. ЦМУ ССОП объяснял этот сбой проблемами с внутренней инфраструктурой дата-центров Telegram.