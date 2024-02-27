Пользователи пожаловались на сбои в Telegram
Пользователи пожаловались на сбои в работе мессенджера Telegram, проблемы с приложением заметили корреспонденты РБК. Жалобы на сбои в работе сервиса днем 27 февраля также фиксирует Downdetector.
Проблемы с загрузкой возникают как в мобильном приложении Telegram, так и в его десктопной версии.
В прошлый раз сбой в работе мессенджера произошел в середине февраля.
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