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РСПП попросил Мишустина разрешить зарубежные станции 5G на «полигонах»

Представители бизнеса попросили правительство разрешить на отдельных территориях строить сети 5G на зарубежном оборудовании. Российского «железа» пока не существует, но операторам нужно начинать тестировать технологию
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Фото: Альберт Гарнелис / ТАСС
Фото: Альберт Гарнелис / ТАСС

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) попросил председателя правительства Михаила Мишустина «создать регуляторные условия и принять меры, направленные на поддержку организации и функционирования индустриальных полигонов и «пилотных» зон сетей связи 5G (пятого поколения. — РБК) в ключевых отраслях экономики и социальной сферы, в том числе с возможностью ограниченного опытного использования оборудования зарубежного производства до момента создания и сертификации аналогичных отечественных решений». Об этом говорится в письме президента РСПП Александра Шохина главе правительства (копия есть у РБК, информацию об обращении также подтвердил представитель союза).

Под «полигонами» понимаются зоны, на которых будут разрабатываться и тестироваться новые цифровые решения как на иностранном, так и на российском оборудовании. При этом союз отметил, что на этих территориях необходимо обеспечить использование того же радиочастотного ресурса, который для развития 5G намерены применять «ведущие мировые государства». Это должно позволить «отечественным разработчикам развивать цифровые решения, обладающие экспортным потенциалом», считает автор письма. Он также попросил Мишустина при разработке стратегии социально-экономического развития России зафиксировать цель — обеспечить в 2024 году внедрение 5G не менее чем в 200 из 500 ведущих предприятий страны.

РБК направил запрос представителю Мишустина.

Как в России намерены внедрять 5G

В прошлом году Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, основной орган, занимающийся распределением этого ресурса в России) разрешила использовать под 5G частоты 24,25–24,65 ГГц неопределенному кругу лиц, то есть любым компаниям, которые подадут соответствующую заявку. Позже одним из условий для строительства сетей нового стандарта стало использование отечественного оборудования. На данный момент подобное оборудование только разрабатывается, но, как объясняли представители властей, если разрешить строить на иностранном, операторы впоследствии не станут применять российское.

При этом в качестве основного для внедрения 5G предлагается использовать диапазон 4,8–4,99 ГГц, но решение о выделении частот в нем пока не принято. Крупнейшие мобильные операторы в свою очередь просят выделить им частоты 3,4–3,8 ГГц, которые используются во многих других странах, но в России заняты системами силовых ведомств. Как говорилось в совместном докладе МТС, «МегаФона», «ВымпелКома» (бренд «Билайн») и «Ростелекома» (владеет Tele2 в России), если им придется строить 5G в диапазоне 4,8–4,99 ГГц, затраты на них не окупятся в ближайшие 20 лет.

Затраты на развитие 5G в России оценили более чем в ₽1 трлн
Технологии и медиа
Фото:Михаил Почуев / ТАСС

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В письме Мишустину глава РСПП также напомнил, что выбранный для развития 5G в России диапазон 4,8–4,99 ГГц из-за отказа стран ЕС использовать его сделает недоступным сервисы 5G на территории до 450 км от границ страны. «В этой связи необходимо изыскать возможность использования гармонизированных на международном уровне диапазонов частот для внедрения сетей 5G на указанных территориях», — говорится в письме.

Нужны ли операторам полигоны

О необходимости создания специальных зон, на которых можно было бы строить сети 5G на иностранном оборудовании, в конце января говорил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский на мероприятии в Москве (корреспондент РБК присутствовал на данной встрече). Он рассказывал, что «Ростелеком» реализует большой проект с компанией «Полис» по внедрению 4G в зонах, где происходит добыча золота, но за рубежом, где в таких проектах уже применяется 5G, они более эффективны. Как пояснил представитель «Ростелекома», письмо Шохина «выражает консолидированную позицию как операторов связи, так и индустриальных потребителей». «Во всем мире сети 5G запускаются в коммерческую эксплуатацию, и зарубежный бизнес получает важный инструмент повышения своей эффективности и запуска новых цифровых сервисов. Создание полигонов и опытных зон позволит капитанам российского бизнеса уже в 2024 году начать получать экономические эффекты от 5G, без этого отставание от зарубежных конкурентов станет критическим», — настаивает он. Представитель компании напомнил, что, согласно исследованию компании, наибольший потенциал внедрения 5G может быть достигнут в сельском хозяйстве, промышленности, здравоохранении, добыче полезных ископаемых, водоснабжении, электроэнергетики и др. отраслях.

Комиссия правительства утвердила «дорожную карту» внедрения 5G в России
Технологии и медиа
Фото:Михаил Почуев / ТАСС

Представитель МТС Алексей Меркутов сообщил, что они поддерживают инициативу РСПП, так как «компания максимально заинтересована как в тестировании стандарта пятого поколения, так и в его внедрении корпоративным клиентам, многие из которых уже сейчас готовы интегрировать на производства новые технологии на базе сетей 5G». По словам представителя пресс-службы «МегаФона», компания также поддерживает инициативу, поскольку ее реализация «даст возможность операторам не откладывать исследования сети 5G в период отсутствия российского оборудования». Представитель «ВымпелКома» (бренд «Билайн») отметил, что они принимали участие в обсуждении данных материалов РСПП и в целом разделяют высказанную позицию.

Автор
Анна Балашова
При участии
Иван Ткачёв
5G Михаил Мишустин РСПП импортозамешение
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