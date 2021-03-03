РСПП попросил Мишустина разрешить зарубежные станции 5G на «полигонах»

Представители бизнеса попросили правительство разрешить на отдельных территориях строить сети 5G на зарубежном оборудовании. Российского «железа» пока не существует, но операторам нужно начинать тестировать технологию

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Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) попросил председателя правительства Михаила Мишустина «создать регуляторные условия и принять меры, направленные на поддержку организации и функционирования индустриальных полигонов и «пилотных» зон сетей связи 5G (пятого поколения. — РБК) в ключевых отраслях экономики и социальной сферы, в том числе с возможностью ограниченного опытного использования оборудования зарубежного производства до момента создания и сертификации аналогичных отечественных решений». Об этом говорится в письме президента РСПП Александра Шохина главе правительства (копия есть у РБК, информацию об обращении также подтвердил представитель союза).

Под «полигонами» понимаются зоны, на которых будут разрабатываться и тестироваться новые цифровые решения как на иностранном, так и на российском оборудовании. При этом союз отметил, что на этих территориях необходимо обеспечить использование того же радиочастотного ресурса, который для развития 5G намерены применять «ведущие мировые государства». Это должно позволить «отечественным разработчикам развивать цифровые решения, обладающие экспортным потенциалом», считает автор письма. Он также попросил Мишустина при разработке стратегии социально-экономического развития России зафиксировать цель — обеспечить в 2024 году внедрение 5G не менее чем в 200 из 500 ведущих предприятий страны.

РБК направил запрос представителю Мишустина.

Как в России намерены внедрять 5G

В прошлом году Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, основной орган, занимающийся распределением этого ресурса в России) разрешила использовать под 5G частоты 24,25–24,65 ГГц неопределенному кругу лиц, то есть любым компаниям, которые подадут соответствующую заявку. Позже одним из условий для строительства сетей нового стандарта стало использование отечественного оборудования. На данный момент подобное оборудование только разрабатывается, но, как объясняли представители властей, если разрешить строить на иностранном, операторы впоследствии не станут применять российское.