Минцифры обсудит перераспределение полномочий Роскомнадзора по частотам

Минцифры выступило с инициативой передать ему полномочия Роскомнадзора по выделению радиочастот. Но против этой идеи выступают сама служба и силовые ведомства, вопрос пока отложен

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Минцифры обсуждает вопрос перераспределения полномочий Роскомнадзора по выделению радиочастот, рассказали три источника РБК, знакомых с планами Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ).

Рассмотреть предложение о передаче Минцифре полномочий по распределению частот, которыми сейчас обладает Роскомнадзор, комиссия, по словам источников, планировала на ближайшем заседании. Однако по итогам согласительного совещания, состоявшегося во вторник 13 октября, вопрос пока решили снять с рассмотрения, рассказал один из собеседников РБК. Против передачи полномочий, по его словам, выступили сам Роскомнадзор и ряд силовых ведомств.

«Вопрос будет снят с рассмотрения на ближайшем заседании ГКРЧ в связи с необходимостью детальной проработки данной темы», — сообщил РБК представитель Минцифры.

ГКРЧ — основной орган, отвечающий за распределение частот в России. Согласно решению комиссии от 20 декабря 2011 года, любые заявки на получение частот или внесение изменений в ранее выданные разрешения должны получить положительное заключение от трех ведомств — Минобороны, Федеральной службы охраны (ФСО) и Роскомнадзора. Если они поддержат решение, вопрос можно вынести на рассмотрение и голосование других членов Госкомиссии. На середину июля в ГКРЧ входили 24 представителя разных ведомств.

Ранее источник РБК, знакомый с позицией Минцифры, объяснял, что замена министерством Роскомнадзора при вынесении заключения по заявкам на частоты логична, так как позволит отражать консолидированную позицию министерства и подведомственных ему Россвязи и Роскомнадзора (сейчас же учитывается только мнение последней службы).

РБК направил запрос в Роскомнадзор.

На что может повлиять перераспределение полномочий

Основными коммерческими пользователями радиочастотного спектра в России считаются операторы мобильной связи. Представители МТС, «МегаФона», «ВымпелКома» (бренд «Билайн») и «Ростелекома» (владеет «Т2 РТК Холдингом», оказывающим услуги под торговой маркой Tele2) отказались официально комментировать возможность передачи полномочий от Роскомнадзора к Минцифре.

Представитель одного из операторов «четверки» отметил, что сейчас Минцифры представляет аппарат ГКРЧ и агрегирует мнения всех членов комиссии, включая подведомственные министерству органы. «Изменение этого порядка помимо прочего может привести к тому, что мнения и голоса при голосовании подведомственных Минкомсвязи гражданских членов ГКРЧ — Роскомнадзора и Россвязи — будут заменены единственным мнением. Это будет означать потерю гражданским блоком голосов, а также части экспертизы при обсуждении вопросов», — опасается собеседник РБК. Представитель еще одного оператора также указал, что «излишняя монополизация, когда Минцифры замкнет на себе еще одни полномочия, может ухудшить качество управления».

Но еще два собеседника РБК в операторах «четверки» говорят, что такое перераспределение «ни на что не повлияет». «Необходимые для развития связи пятого поколения (5G) частоты мы не можем получить из-за того, что бóльшая часть необходимого ресурса относится к правительственному или двойному назначению, его используют Минообороны и ФСО и поэтому не дают положительного заключения», — указал один из собеседников РБК. Один из участников рынка также обращает внимание на то, что сотрудники с компетенциями, необходимыми для вынесения заключений по радиочастотным заявкам, сосредоточены в подведомственном Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр». То есть Минцифры нужно будет нанимать новых сотрудников либо запрашивать информацию у этого ФГУП.