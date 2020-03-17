МТС не получит частоты из «золотого диапазона» для тестирования 5G

Госкомиссия по радиочастотам отказалась выделить МТС частоты в диапазоне 3,4–3,8 ГГц для изучения влияния 5G на окружающую среду. Оператор хотел протестировать ресурс в трех зданиях города, но силовые ведомства оказались против

На заседании 17 марта Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, отвечает за распределение этого ресурса в России) отказалась выдавать частоты в диапазоне 3,4–3,8 ГГц для тестирования влияния сетей пятого поколения связи (5G) на окружающую среду, сообщил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов после заседания. За выделение частот выступили Минкомсвязь и Роскомнадзор, против — Минобороны и Федеральная служба охраны, уточнил он РБК. По каким причинам, он не стал комментировать.

Операторы называют диапазон 3,4–3,8 ГГц золотым, поскольку он лучше всего подходит для развития 5G, однако в России эти частоты заняты силовыми службами.

Согласно проекту решения ГКРЧ, разосланному членам комиссии за месяц до заседания, комиссия планировала выделить МТС частоты 3,4–3,8 ГГц в нескольких зданиях столицы для «проведения научных, исследовательских, опытных, экспериментальных и конструкторских работ в целях исследования влияния работы радиоэлектронных средств стандарта 5G/IMT-2020 на окружающую среду на территории Москвы».

Как пояснял представитель МТС Алексей Меркутов, заявка оператора о выделении частот в нескольких зданиях Москвы была связана с тестированием, которое проводит НИИ медицины труда (НИИ МТ) по заказу департамента информационных технологий Москвы (ДИТ). В декабре 2019 года ДИТ провел открытый конкурс по выбору подрядчика, который определит предельно допустимые уровни электромагнитного поля, создаваемого устройствами в диапазоне 450–43 500 МГц, и методы их контроля. Начальная цена контракта составляла около 30 млн руб., а поставщиком стал НИИ МТ. Как пояснял представитель пресс-службы ДИТа, департамент и МТС подписали соглашение, один из пунктов которого предполагает сотрудничество для исследования о влиянии сетей 5G на благополучие горожан и городскую среду.

После вынесения решения ГКРЧ представитель МТС сообщил, что тестирование по соглашению с ДИТом будет проводиться в другом диапазоне — 37–40 ГГц.