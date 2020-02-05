Роскомнадзор отказался от плана заблокировать один из почтовых сервисов

Ведомство отозвало ранее поданный в суд иск о блокировке Mailbox.org. Свое решение Роскомнадзор объяснил тем, что управляющая сервисом компания предоставила запрошенные у нее сведения

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Роскомнадзор отказался от поданного в Таганский районный суд Москвы иска об ограничении доступа к почтовому сервису Mailbox.org. В сообщении ведомства отказ объясняется тем, что владеющая Mailbox.org компания Heinlein Support GmbH выполнила требование предоставить сведения, необходимые для включения ее в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).

В ОРИ Heinlein Support была включена 31 января, доступ к принадлежащему ей сервису, согласно записи в реестре, не ограничивается.

С требованием включить почтовые сервисы Scryptmail.com и Mailbox.org в ОРИ Роскомнадзор выступил во втором квартале 2019 года по инициативе Федеральной службы безопасности. Опрошенные РБК эксперты утверждали, что интерес ФСБ к Scryptmail и Mailbox.org мог быть вызван ложными сообщениями о минировании.

Основатель сервиса Mailbox.org Пир Хайнлайн в сентябре объявил, что компания по запросу властей готова предоставить необходимые данные, однако не будет передавать личную информацию пользователей. В декабре Роскомнадзор попросил суд заблокировать оба сервиса.

В январе ведомство по требованию Генеральной прокуратуры ограничило доступ к нидерландскому почтовому сервису Startmail.com. В Роскомнадзоре пояснили, что через этот сервис с 28 ноября 2019 года осуществлялась массовая рассылка ложных сообщений о минировании объектов в различных регионах России. С 29 января Роскомнадзор начал блокировать сервис Protonmail, поскольку с него осуществлялась рассылка ложных сообщений о минировании. Согласно данным ФСБ, с сервиса поступали ложные сообщения о бомбах, заложенных в судах в четырех субъектах России и еще на 830 объектах.