Основатель почтового сервиса ответил на требование ФСБ о блокировке

Mailbox утверждает, что ему не поступали какие-либо письма из Роскомнадзора. Сервис готов предоставить данные властям, но только таким образом, чтобы у них не было доступа к личной информации пользователей

Платный почтовый сервис Mailbox.org на своем сайте прокомментировал опубликованную РБК информацию о том, что ФСБ через Роскомнадзор хочет добиться блокировки этого ресурса, а также аналогичного сайта Scryptmail.com.

В РКН заявили, что во втором квартале 2019 года по просьбе ФСБ направили в адрес компаний требование о предоставлении данных для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). По российским законам, сервисы должны были отреагировать в течение 15 дней, однако пока они по-прежнему отсутствуют в реестре ОРИ.

Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский уточнил РБК, что ведомство готовит обращения в суд в отношении обеих компаний. По мнению опрошенных РБК экспертов, претензии ФСБ связаны с ложными сообщениями о минировании — такие анонимные письма часто отправляются с почтовых ящиков этих сервисов.

«Нам не известно о каком-либо запросе Роскомнадзора, на который мы должны были ответить. Нам не поступало официального письма от властей. <...> Mailbox.org неизвестно о каком-либо решении российского суда, согласно которому Mailbox.org должен был предоставить данные. <...> Мы очень удивлены инцидентом и обвинениями Роскомнадзора», — приводится на сайте комментарий основателя СЕО сервиса Пира Хайнлайна.