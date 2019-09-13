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Основатель почтового сервиса ответил на требование ФСБ о блокировке
Mailbox утверждает, что ему не поступали какие-либо письма из Роскомнадзора. Сервис готов предоставить данные властям, но только таким образом, чтобы у них не было доступа к личной информации пользователей

Платный почтовый сервис Mailbox.org на своем сайте прокомментировал опубликованную РБК информацию о том, что ФСБ через Роскомнадзор хочет добиться блокировки этого ресурса, а также аналогичного сайта Scryptmail.com.

В РКН заявили, что во втором квартале 2019 года по просьбе ФСБ направили в адрес компаний требование о предоставлении данных для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). По российским законам, сервисы должны были отреагировать в течение 15 дней, однако пока они по-прежнему отсутствуют в реестре ОРИ.

Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский уточнил РБК, что ведомство готовит обращения в суд в отношении обеих компаний. По мнению опрошенных РБК экспертов, претензии ФСБ связаны с ложными сообщениями о минировании — такие анонимные письма часто отправляются с почтовых ящиков этих сервисов.

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«Нам не известно о каком-либо запросе Роскомнадзора, на который мы должны были ответить. Нам не поступало официального письма от властей. <...> Mailbox.org неизвестно о каком-либо решении российского суда, согласно которому Mailbox.org должен был предоставить данные. <...> Мы очень удивлены инцидентом и обвинениями Роскомнадзора», — приводится на сайте комментарий основателя СЕО сервиса Пира Хайнлайна.

Он отметил, что компания по запросу властей готова предоставить необходимые данные, однако не будет передавать личную информацию пользователей. Все подобные запросы всегда проверяются юристами, уточнил Хайнлайн.

«Как и любой другой почтовый сервис, Mailbox.org регулярно сталкивается с регистрацией фейковых аккаунтов. Мы выступаем против использования нашего сервиса для криминальных целей. <...> Если пользователь Mailbox.org посылает письма с угрозой взрыва бомбы, это должно максимально сильно осуждаться», — заявил CEO компании. При этом он отметил, что блокировка всего сервиса из-за отдельных неправомерных случаев его использования неприемлема и что такие действия не будут одобрены в «демократическом государстве».

В случае возможной блокировки сервис советует пользователям подключаться к почте через TOR, добавил Хайнлайн.

Автор: Артём Губенко
Теги: ФСБ, Роскомнадзор, блокировка
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