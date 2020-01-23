Роскомнадзор сообщил о блокировке почтового сервиса StartMail

Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры ограничил доступ к нидерландскому почтовому сервису Startmail.com на территории России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Через этот сервис осуществлялась массовая рассылка ложных сообщений о минировании объектов в различных регионах России в период с 28 ноября 2019 года по настоящее время, отмечают в Роскомнадзоре.

Startmail.com не предоставил по запросу российской стороны сведения о владельцах почтовых ящиков, с которых рассылались сообщения с угрозами. «Тем не менее мы уверены, что владельцы данного ресурса являются добропорядочными гражданами и не имеют никакого отношения к данным злонамеренным действиям экстремистов», — отметили в Роскомнадзоре.

В ведомстве добавили, что ограничение доступа к ресурсу не перекроет полностью каналы распространения подобной информации, однако принятые меры должны затруднить действия злоумышленников и существенно снизить их масштаб.