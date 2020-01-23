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Роскомнадзор сообщил о блокировке почтового сервиса StartMail

Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры ограничил доступ к нидерландскому почтовому сервису Startmail.com на территории России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Через этот сервис осуществлялась массовая рассылка ложных сообщений о минировании объектов в различных регионах России в период с 28 ноября 2019 года по настоящее время, отмечают в Роскомнадзоре.

Startmail.com не предоставил по запросу российской стороны сведения о владельцах почтовых ящиков, с которых рассылались сообщения с угрозами. «Тем не менее мы уверены, что владельцы данного ресурса являются добропорядочными гражданами и не имеют никакого отношения к данным злонамеренным действиям экстремистов», — отметили в Роскомнадзоре.

В ведомстве добавили, что ограничение доступа к ресурсу не перекроет полностью каналы распространения подобной информации, однако принятые меры должны затруднить действия злоумышленников и существенно снизить их масштаб.

ФСБ вычислила источник сообщений о минировании
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По состоянию на 14:30 мск 23 января сайт Startmail.com недоступен.

Ранее ФСБ определила, что именно с Startmail.com поступали тысячи анонимных ложных сообщений о минировании российских судов, школ и других общественных зданий.

В конце декабря StartMail был внесен в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) и по закону был обязан предоставлять данные о своих пользователях по запросу ФСБ. 10 января исполнительный директор сервиса Роберт Бинс сообщил «Роскомсвободе», что компания никогда не контактировала с российскими властями и он впервые слышит об этом реестре.

Теги: Роскомнадзор, блокировка, минирование
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