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Роскомнадзор попросил суд заблокировать два сервиса электронной почты
Намерение ограничить доступ к сервисам Mailbox.org и Scryptmail.com объясняют отказом их владельцев исполнять требования законодательства. Ранее блокировки почтовых сервисов добивалась ФСБ
Фото: mailbox.org

Роскомнадзор подал в Таганский районный суд Москвы иски о блокировке почтовых сервисов Scryptmail.com и Mailbox.org, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Подачу исков в ведомстве объяснили тем, что владельцы обоих сервисов не выполнили требования закона. Действующее в России законодательство обязывает организаторов распространения информации собирать и хранить информацию о действиях пользователей на своем ресурсе и делиться ею с уполномоченными госорганами, в частности, спецслужбами.

В реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компании Heinlein Support GmbH (владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org) и SCRYPTmail LLC (управляет почтовым сервисом Scryptmail.com) пока не включены, хотя требование о предоставлении необходимых данных Роскомнадзор направил им еще во втором квартале 2019 года.

ФСБ потребовала заблокировать два онлайн-сервиса по примеру Telegram
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В сентябре представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил РБК, что ведомство готовит обращения в суд в отношении обеих компаний. Тогда же сообщалось, что Роскомнадзор действует по просьбе Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Опрошенные РБК эксперты утверждают, что интерес ФСБ к Scryptmail и Mailbox.org мог быть вызван ложными сообщениями о минировании. Scryptmail и Mailbox.org на официальных сайтах позиционируют себя как защищенные сервисы, обеспечивающие высокий уровень конфиденциальности и безопасности передаваемых сообщений.

В октябре 2018 года в силу вступили положения так называемого закона Яровой, по которым ОРИ обязаны в течение шести месяцев хранить переписку, голосовые записи, изображения и видео, которыми обмениваются пользователи, на серверах на территории России. По требованию ФСБ компании из ОРИ должны предоставлять силовым структурам доступ к этим данным, а также передавать им ключи шифрования для декодирования пользовательских сообщений.

После появления сообщений о претензиях к Mailbox.org основатель сервиса Пир Хайнлайн заявил, что личные данные пользователей не будут раскрыты, иначе как на основании запросов, соответствующих законодательству ЕС и Германии. При этом он заверил, что никакого официального запроса из России не поступало.

Основатель почтового сервиса ответил на требование ФСБ о блокировке
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Самой громкой блокировкой ОРИ была попытка ограничить доступ к мессенджеру Telegram. Компания сначала долго не соглашалась предоставить данные для включения в реестр ОРИ, а в августе 2017 года отказалась предоставить ФСБ ключи шифрования, с помощью которых служба пыталась получить доступ к переписке пользователей, подозреваемых в организации терактов в метро Санкт-Петербурга. В апреле 2018 года Таганский районный суд Москвы вынес решение об ограничении доступа к мессенджеру на территории России. Однако из-за несовершенства в системе блокировки Telegram по-прежнему доступен для российских пользователей.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Роскомнадзор
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