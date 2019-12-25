Роскомнадзор попросил суд заблокировать два сервиса электронной почты

Намерение ограничить доступ к сервисам Mailbox.org и Scryptmail.com объясняют отказом их владельцев исполнять требования законодательства. Ранее блокировки почтовых сервисов добивалась ФСБ

Фото: mailbox.org

Роскомнадзор подал в Таганский районный суд Москвы иски о блокировке почтовых сервисов Scryptmail.com и Mailbox.org, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Подачу исков в ведомстве объяснили тем, что владельцы обоих сервисов не выполнили требования закона. Действующее в России законодательство обязывает организаторов распространения информации собирать и хранить информацию о действиях пользователей на своем ресурсе и делиться ею с уполномоченными госорганами, в частности, спецслужбами.

В реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компании Heinlein Support GmbH (владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org) и SCRYPTmail LLC (управляет почтовым сервисом Scryptmail.com) пока не включены, хотя требование о предоставлении необходимых данных Роскомнадзор направил им еще во втором квартале 2019 года.

В сентябре представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил РБК, что ведомство готовит обращения в суд в отношении обеих компаний. Тогда же сообщалось, что Роскомнадзор действует по просьбе Федеральной службы безопасности (ФСБ).