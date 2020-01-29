ФСБ нашла еще один использовавшийся для сообщений о минировании сервис

В России заблокируют швейцарский почтовый сервис Protonmail, с которого осуществлялась массовая рассылка ложных сообщений о минировании. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ФСБ.

По данным службы, с этого сервиса анонимные пользователи рассылают сообщения с угрозами взрыва с 24 января.

«Сообщения с угрозами минирования поступили на электронные адреса судов в четырех субъектах России», — уточнили в ФСБ, добавив, что в текстах также была информация о якобы заминированных 830 объектах.

Ограничивать доступ к сервису начали 29 января, однако по данным на 11:00 мск зайти на сайт Protonmail еще можно.

Ранее анонимные пользователи рассылали сообщения о минировании с нидерландского почтового сервиса StartMail, пока 23 января Роскомнадзор не заблокировал его на территории России.