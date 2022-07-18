Телеканал «Дождь» сообщил о возобновлении работы

Фото: Денис Каминев / «Дождь‎»

Телеканал «Дождь» (Минюст внес его в список иноагентов) возобновляет вещание — с 18 июля эфиры будут транслироваться в YouTube и кабельных сетях, сообщения появятся и во всех соцсетях, приложения и сайт пока работать не будут, сообщили РБК в пресс-службе телеканала.

«Телеканал «Дождь» возобновляет свою работу. <...> Мы будем рассказывать о событиях и явлениях без цензуры и манипуляций. Возвращение «Дождя» в эфир будет постепенным: сначала выпуски новостей и нескольких авторских программ, затем контента будет становиться больше», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также рассказали, что осенью телеканал планирует запустить несколько новых проектов, а в ближайшее время команда «Дождя» надеется начать подготовку эксклюзивных материалов.

Телеканал уточняет, что работа ведется теперь из-за рубежа: студии будут располагать в Риге, Амстердаме, Тбилиси и Париже. В Латвии «Дождь» сотрудничает с телекомпанией TV3, а в Грузии — с телекомпанией Formula, добавили в пресс-службе.

3 марта «Дождь» приостановил свою работу. За два дня до этого Роскомнадзор заблокировал доступ к его сайту, а также к сайту радиостанции «Эхо Москвы» (позже совет директоров «Эха» решил ликвидировать радиостанцию и сайт) по требованию Генпрокуратуры. Редакции пообещали оспорить блокировку.

Доступ к «Дождю» заблокировали из-за распространения «ложной информации относительно сущности специальной военной операции на территории Украины, ее формах, способах ведения боевых действий, количественных человеческих потерях Вооруженных сил РФ, обстрелах и жертвах среди мирного населения», говорилось в тексте решения суда, который приводил ТАСС. В суде посчитали, что информация телеканала «формирует у людей паническое настроение, создает предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности».

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Гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева, объясняя решение о приостановке работы телеканала, говорила, что она невозможна в условиях закона о дискредитации, фейки о военной операции и призывах к санкциям, по которому может грозить до 15 лет тюрьмы. В апреле в интервью Financial Times Синдеева рассказала, что ведет переговоры о возможности возобновления вещания «Дождя» из Европы.

После начала военной операции на Украине и блокировки «Дождя» многие сотрудники телеканала, в том числе главред Тихон Дзядко и директор информационной службы Екатерина Котрикадзе, уехали из России.

В начале июня «Дождь» получил лицензию на вещание в Латвии. Дзядко тогда уточнял, что вещание возобновится не сразу.