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Роскомнадзор открыл форму жалоб на ЛГБТ-контент

Замглавы Роскомнадзора Субботин: открылась форма жалоб на ЛГБТ-контент
Получив жалобу через форму на сайте Роскомнадзора, ведомство будет направлять уведомления. Все сайты, которые не удалят запрещенный контент за сутки, заблокируют, заявил замглавы ведомства
Фото: Асхат Бардынов для РБК
Фото: Асхат Бардынов для РБК

Со 2 сентября Роскомнадзор начнет блокировать сайты, которые в течение 24 часов после получения от ведомства уведомления не будут удалять ЛГБТ-контент. Об этом в рамках Московской международной книжной ярмарки сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин, передает корреспондент РБК.

«К нам поступают обращения и жалобы, мы сами мониторим, на основании этого выносится экспертное решение, — рассказал Субботин. — Сегодня открыта форма на сайте, куда каждый может подать свою жалобу. И сегодня же уйдут первые уведомления с требованием удалить запрещенный контент. Соответственно, завтра мы проверим, и если кто-то не удалит, он будет заблокирован».

Оценку количества уже полученных жалоб Субботин не озвучил.

В начале декабря в России был принят закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола среди людей любого возраста (ранее в законодательстве была запрещена только ЛГБТ-пропаганда среди тех, кому не исполнилось 18 лет). Речь идет о социальных сетях, СМИ, кино, рекламе, видеоиграх. Под пропагандой, как объясняли в Роскомнадзоре, будет пониматься «использование определенных средств воздействия, популяризации, навязывания информации в целях формирования определенных положительных искаженных взглядов на деструктивное явление». Нарушение запрета предусматривает штрафы до 400 тыс. руб., а также до 5 млн руб. для юридических лиц. Правительство внесло информацию, «пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола» в перечень контента, который будут включать в единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора.

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Евгения Стогова Евгения Стогова, Юлия Волкова Юлия Волкова
ЛГБТ Роскомнадзор жалобы
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