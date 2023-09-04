«Дочка» МТС купила сервис по продаже билетов Ticketscloud

Компания «МТС Энтертейнмент», управляющая билетными сервисами МТС Live и Ticketland, купила сервис Ticketscloud. Сумма сделки, благодаря которой компания займет треть рынка концертно-зрелищных событий, может достигнуть ₽900 млн

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

«МТС Энтертейнмент» — дочернее предприятие компании МТС, занимающееся концертными площадками, продюсированием и продажей билетов на массовые мероприятия, — закрыло сделку по покупке билетного агрегатора Ticketscloud. Об этом РБК сообщил глава «МТС Энтертейнмент» Михаил Минин. Сооснователь Ticketscloud Егор Егерев информацию подтвердил: у него и его партнера Катерины Кирилловой останется 15% в компании.

Предмет сделки

Билетный агрегатор Ticketscloud был основан Егором Егеревым в 2014 году. Компания специализируется на сопровождении организации массовых мероприятий на всех этапах (от планирования до проведения события) и обеспечивает промоутеров сервисом по распространению билетов. За девять лет работы агрегатора с его помощью, согласно данным на официальном сайте сервиса, уже были проданы билеты более чем на 721 тыс. мероприятий. В числе его клиентов — около 3 тыс. компаний, в том числе Comedy Club, фестиваль «Дикая мята» и владелец концертной площадки VK Stadium — Sagrado Corp.

Юрлицо компании — ООО «Тикетсклауд», — по информации ЕГРЮЛ, сейчас на 15% принадлежит самому Егереву, еще на 85% — Ticketscloud Ltd, зарегистрированному на Британских Виргинских островах: долю этого юрлица и покупает «МТС Энтертейнмент». По итогам 2022 года выручка ООО «Тикетсклауд» составила 211,9 млн руб. (рост год к году — 89,7%), чистая прибыль — почти 80 млн руб. против убытка 8 млн руб. годом ранее.

Ticketscloud работает не столько как классический билетный оператор, сколько как технологическая IT-компания, отмечает Егор Егерев. «Наши сервисы автоматизируют весь цикл работы организаторов: от создания концепции до контроля билетов на входе, — объясняет он монетизацию платформы. — Помимо этого, в рамках договора они получают доступ к большой сети дистрибуции через подключенных билетных операторов. Партнеры-операторы, в свою очередь, пользуются удобным API (Application Programming Interface, инструмент для обмена данными. — РБК) и системой бронирования билетов, продают мероприятия организаторов у себя на витринах. Мы же зарабатываем на транзакциях с продажи билетов».

Причины и сумма сделки

Переговоры по покупке Ticketscloud длились около полугода: впервые о возможной сделке «Коммерсантъ» писал в марте 2023-го. «МТС Энтертейнмент», по словам Михаила Минина, проявляла интерес к стартапу, который был одной из немногих независимых компаний на рынке распространителей билетов и «пережил падение концертного рынка сначала на фоне пандемии, а потом на фоне специальной военной операции».

При выполнении согласованных бизнес-показателей стоимость выкупа составит до 900 млн руб. Точную сумму сделки Минин не раскрывает, однако подтверждает, что предусматривается полный выкуп компании в течение двух лет.

После покупки в 2018 году операторов Ticketland и Ponominalu, за которые МТС совокупно заплатила 3,6 млрд руб., это стало крупнейшей сделкой на рынке билетных агрегаторов, уточняет Минин. Для сравнения: сумма сделки по покупке «Яндексом» билетной системы TicketSteam в 2019 году оценивалась экспертами всего в 20–50 млн руб. В 2021 году компания «Афиша», входящая в экосистему Сбербанка, приобрела исключительные права на систему Listim.Tickets. Сумма той сделки не раскрывалась, но годом ранее юрлицо Listim.Tickets — ООО «Айти Структура» — выручило всего 32,1 млн руб., а ее чистый убыток составлял 4 млн руб. В августе 2023 года компания «АБ Холдинг», материнская структура Альфа-банка, получила 25% билетного оператора «Кассир.ру», сумма сделки не раскрывалась. Сам «Кассир.ру» за год до этого приобрел у немецкого холдинга CTS Eventim агрегатор Parter.ru (источник «Коммерсанта» называл ту сделку «фактически безденежной», так как в CTS Eventim давно планировали избавиться от убыточного актива), а в 2021-м — 60% билетной платформы и маркетингового сервиса Radario (сервис оценивали в 300–400 млн руб.).

«Сделки на рынке с 2019 года были вызваны не стремлением к росту, а консолидацией несопоставимых по размеру компаний, — комментирует соглашение Минин. — Мы же приобретаем равноценный актив. Если говорить про концертно-театральный сегмент российского рынка развлечений, доля Ticketscloud составляет на нем, по нашим оценкам, 12%. Наша — еще 20%, к нам с этой точки зрения близок только «Кассир.ру». С учетом того, что пересечение представленных у нас и у Ticketscloud мероприятий менее 15%, по итогам сделки наша доля перешагнет треть рынка. Кроме того, если у нас на витринах порядка 60% мероприятий в продаже сконцентрированы на рынке Москвы, то у Ticketscloud соотношение столичных и региональных мероприятий равноправно. Это позволит нам усилить присутствие бизнеса в регионах».

Как устроен рынок билетных агрегаторов в России Большинство крупных билетных агрегаторов в России принадлежат ведущим IT-компаниям. Ключевыми игроками выступают: МТС Live и Ticketland (оба принадлежат МТС; ООО «МДТЗК», управляющее этими сервисами, в 2022 году выручило 1,3 млрд руб., чистая прибыль по МСФО составила 89,6 млн руб.);

и (оба принадлежат МТС; ООО «МДТЗК», управляющее этими сервисами, в 2022 году выручило 1,3 млрд руб., чистая прибыль по МСФО составила 89,6 млн руб.); «Яндекс.Афиша» (в финансовом отчете «Яндекса» информация конкретно по этому сегменту не раскрывается, в пользовательском соглашении юрлицом агрегатора указано ООО «Яндекс.Музыка», также управляющее одноименным аудиосервисом);

(в финансовом отчете «Яндекса» информация конкретно по этому сегменту не раскрывается, в пользовательском соглашении юрлицом агрегатора указано ООО «Яндекс.Музыка», также управляющее одноименным аудиосервисом); «Афиша» (принадлежит «Сберу», последние доступные данные о финансовых результатах ООО «Компания Афиша» датируются 2021 годом, тогда выручка компании составила 226,5 млн руб., чистый убыток — почти 48 млн руб.). Среди независимых агрегаторов лидером выступает kassir.ru, бенефициаром которого является глава концертной корпорации PMI Евгений Финкельштейн, но летом 2023 года в капитал компании вошел Альфа-банк: в 2022 году ООО «Кассир. Ру — национальный билетный оператор» выручило 770 млн руб., чистая прибыль составила 8,6 млн руб. Среди других значимых игроков — Intickets (выручка ООО «Интикетс» в 2022 году — 342 млн руб., чистая прибыль — 91,5 млн руб.) и региональные «Кассы.рф» (выручка ООО «Городские зрелищные кассы» в 2022 году — 120,5 млн руб., чистая прибыль — 42,6 млн руб.)

После закрытия сделки команда Ticketscloud продолжит управлять бизнесом сервиса, который как минимум в течение нескольких лет после сделки продолжит работу под своим брендом, говорит Минин. Компания будет функционировать в качестве одного из направлений в структуре «МТС Энтертейнмент», а также подключать организаторов мероприятий к билетным витринам МТС и предлагать им различные маркетинговые возможности. Кроме того, компании будут совместно развивать цифровые и мобильные продукты для концертных и театральных организаторов. Текущее программное обеспечение, используемое МТС, по словам Минина, ориентировано в большей степени на задачи театров. Экономия на разработке ПО с внедрением систем Ticketscloud может составить более 200 млн руб.

После сделки «МТС Энтертейнмент» планирует развивать билетные витрины, а также выходить в новые сегменты рынка: музеи, активитиз, рынок перепродажи билетов и другие новые для компании направления. Запускать продажи билетов на спортивные события и киносеансы после закрытия сделки компания не планирует, уточнил Минин. Отсутствие интереса к спорту он объясняет прежде всего низкой выручкой от продаж в этом сегменте: «Рынок спортивных мероприятий генерирует около 8 млрд руб., тогда как концерты — около 35 млрд руб.». Кроме того, обязательной для работы со спортивным сегментом является интеграция систем безопасности и Fan ID, которая потребует больших финансовых ресурсов.

Сделка «МТС Энтертейнмент» и Ticketscloud — закономерный шаг «на пути к объединению активов в супермонополию в области культуры и развлечений, к чему «МТС Энтертейнмент» давно и последовательно движется», считает глава агентства InterMedia Евгений Сафронов. Ticketscloud, по его оценке, занимает на рынке значимое место, «предлагаемые им сервисы вполне могут быть названы уникальными».

Уполномоченный по вопросам культурно-массовых мероприятий Ольга Шпигальских также считает, что сделка выгодна для МТС, так как сделает работу партнеров компании более удобной. Однако для рынка в целом сделка, по ее мнению, не будет ощутимой, так как Ticketscloud станет лишь дополнительным сервисом.

Что говорят участники рынка о перспективах отрасли

Спрос на развлечения всегда будет оставаться стабильным, считает Минин, но предложение «по разным причинам сократилось». По сравнению с 2021 годом на треть упала выручка в концертах из-за покинувших страну или попавших под запреты артистов. «Если говорить о концертном сегменте — среднесрочно он уже не восстановится к показателям 2019 года, — рассуждает глава «МТС Энтертейнмент». — Этот спрос будет удовлетворен другими развлечениями — мюзиклами, выставками и т.д.».

Минин перечисляет и новые вызовы, с которыми приходится сталкиваться организаторам массовых мероприятий. По большей части они, по словам главы «МТС Энтертейнмент», связаны с ужесточением законодательства, регулирующего деятельность иноагентов, а также с запрещением демонстрации и пропаганды ЛГБТ и наркотиков. Неоднозначно обстоит ситуация и с театрами. Ссылаясь на данные Минкульта, Минин отмечает падение количества зрителей в театрах Москвы в 2022 году на 25% по сравнению с «чистым» допандемийным 2019-м и на 10% — по Петербургу.

Ольга Шпигальских, в свою очередь, в прогнозах по рынку более оптимистична. «Очень активно прошел летний сезон, на осень свободных дат на площадках уже нет, — фиксирует она. — Кризис прошлого года индустрия развлечений преодолела: зритель ходит на мероприятия, а показатели сборов довольно серьезные».