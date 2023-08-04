Каждый третий онлайн-кинотеатр за год повысил стоимость подписки

Треть видеосервисов России за год повысили цену на подписку, еще несколько планируют искать новые способы монетизации. Участники рынка жалуются на подорожание контента, но утверждают, что пользователей новые расценки не отпугнули

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Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily по запросу РБК проанализировало динамику цен на подписки российских онлайн-кинотеатров за последний год. По их подсчетам, у трех из девяти видеосервисов плата за доступ к контенту по итогам первого полугодия 2023 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2022-ого.

Как считали TelecomDaily сравнил среднюю стоимость подписки на конец первого полугодия 2022 и 2023 годов у главных российских видеосервисов: «Кинопоиск», Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и «Национальной медиа группы»), Okko (прежде принадлежал «Сберу», актуальный владелец не раскрывается), «Иви», Kion, Start (на 50% принадлежит «МегаФону»), Premier («Газпром-медиа»), «Амедиатека» и «Триколор Кино и ТВ».

Наибольшая динамика цены — плюс 50%, до 299 руб. в месяц за подписку — зафиксирована у «Кинопоиска» (принадлежит «Яндексу»), на 25% — до 249 руб. в месяц — подорожали услуги Kion (принадлежит МТС).

В пресс-службе «Кинопоиска», впрочем, настаивают на том, что стоимость подписки на «Плюс» (включает, помимо «Кинопоиска», еще «Яндекс Музыку» и ряд других функций) не повышали, а лишь отменили базовый тариф стоимостью 199 руб. и оставили тариф «Мульти» за 299 руб.

В Kion пояснили, что сервис стремится «соответствовать запросам аудитории», поэтому регулярно пополняет библиотеку проектов и производит новый контент: «Его стоимость растет, следовательно, растет и цена подписки. Мы всегда определяем стоимость подписки двумя факторами: покупательской способностью пользователей и среднерыночной ценой подписки на другие сервисы».

Онлайн-кинотеатр Premier также поднял расценки на 50% — до 299 руб. в месяц, однако это повышение распространяется только на новых подписчиков, обратили внимание аналитики TelecomDaily. В пресс-службе сервиса это повышение назвали «небольшим» и не влияющим на число подписчиков, а также заявили, что на рынке «давно наблюдается рост цен как на производство контента, так и на программное обеспечение и другие IT-технологии, необходимые для работы сервисов».

Единственный онлайн-кинотеатр, не поднявший, а снизивший стоимость подписки по сравнению с первым полугодием 2022-ого, — «Триколор Кино и ТВ»: минус 57% полугодие к полугодию. Сейчас услуги этого сервиса стоят 149 руб. в месяц. Директор по развитию онлайн-кинотеатра «Триколора» Алексей Липилин объяснил такое решение стремлением компании сделать сервис более доступным для массовой аудитории и «конкурентной альтернативой коллективной ТВ-антенне». «Спустя почти год мы отмечаем увеличение темпов прироста платной аудитории в несколько раз», — заявил Липилин.

Okko, Wink, «Иви» и «Амедиатека» расценок в последние годы не меняли. Start в последний раз повышал цену в первом полугодии 2022 года относительно аналогичного периода 2021-ого — на 33%, до 399 руб. в месяц. С тех пор стоимость услуг сервиса для потребителей не менялась.

Что происходит с контентом российских онлайн-кинотеатров В марте 2022 года крупнейшие западные киностудии объявили о прекращении работы на российском рынке и отказе продлевать лицензионные соглашения с онлайн-кинотеатрами. В результате уже к весне 2023 года количество проектов Голливуда в ведущих российских онлайн-кинотеатрах сократилось в 1,5–2 раза. Взамен стриминги нарастили закупку корейского и турецкого контента, однако сравнимо востребованными эти проекты так и не стали. Еще одной альтернативой выступили российские фильмы и сериалы. Но себестоимость производства оригинальных проектов за год выросла примерно на 30%.

Что будет с ценами дальше

Большинство опрошенных РБК онлайн-кинотеатров заверили, что в ближайшее время не планируют поднимать цену. Так, гендиректор Wink Антон Володькин заявил, что по финансовым показателям сервис «чувствует себя уверенно» и является прибыльным, поэтому причин для повышения нет: «Мы нашли правильный баланс между конечной ценой для клиента и затратами, рентабельность позволяет нам комфортно наращивать производство оригинальных проектов». Не планируют изменений и в «Триколоре». В пресс-службах Okko и «Амедиатеки» на запросы РБК не ответили.

Представитель онлайн-кинотеатра «Иви» Полина Бабкина, в свою очередь, обратила внимание на «ежегодную инфляцию стоимости контента» (конкретные показатели она не уточнила) и сообщила, что сервис планирует «использовать возможности для дополнительной монетизации за счет расширения контентного предложения и функционала подписки».

Единственный сервис, который рассматривает вариант поднятия стоимость подписки, — Start. Как сообщил представитель компании, это напрямую связано с ростом стоимости производства сериалов и «существенной инфляцией».

Тем не менее, аналитики видят предпосылки к дальнейшему увеличению стоимости подписок и у других участников рынка. Так, глава TelecomDaily Денис Кусков обратил внимание, что большая часть сервисов зарабатывают в основном на подписке, а не на рекламе. «Компании заинтересованы в поднятии цен, хотя и делают это довольно осторожно, — утверждает Кусков. — Некоторые участники рынка, например, рассматривают возможность вывода из-под подписки своих флагманских российских проектов и продажу их за отдельную плату».

Для видеосервисов доходы от розницы, включая подписки, не главный источник развития, считает, в свою очередь, глава агентства InterMedia Евгений Сафронов. «Повышение цен на подписки вполне ожидаемо, но прибыльности от розницы в этом секторе никогда не было и не будет, — отмечает он. — Развитие контентных сервисов обеспечивается в первую очередь национальными и международными элитами, властями, для которых эти сервисы — эффективные инструменты идеологической борьбы. Конечно, рост розничных доходов компаний увеличит вложения в контент, но совсем не обязательно в собственные originals (фильмы и сериалы, снятые по заказу конкретного видеосервиса. — РБК): вырастут и закупки у сторонних правообладателей».