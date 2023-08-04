Каждый третий онлайн-кинотеатр за год повысил стоимость подписки
Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily по запросу РБК проанализировало динамику цен на подписки российских онлайн-кинотеатров за последний год. По их подсчетам, у трех из девяти видеосервисов плата за доступ к контенту по итогам первого полугодия 2023 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2022-ого.
Как считали
TelecomDaily сравнил среднюю стоимость подписки на конец первого полугодия 2022 и 2023 годов у главных российских видеосервисов: «Кинопоиск», Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и «Национальной медиа группы»), Okko (прежде принадлежал «Сберу», актуальный владелец не раскрывается), «Иви», Kion, Start (на 50% принадлежит «МегаФону»), Premier («Газпром-медиа»), «Амедиатека» и «Триколор Кино и ТВ».
Наибольшая динамика цены — плюс 50%, до 299 руб. в месяц за подписку — зафиксирована у «Кинопоиска» (принадлежит «Яндексу»), на 25% — до 249 руб. в месяц — подорожали услуги Kion (принадлежит МТС).
В пресс-службе «Кинопоиска», впрочем, настаивают на том, что стоимость подписки на «Плюс» (включает, помимо «Кинопоиска», еще «Яндекс Музыку» и ряд других функций) не повышали, а лишь отменили базовый тариф стоимостью 199 руб. и оставили тариф «Мульти» за 299 руб.
В Kion пояснили, что сервис стремится «соответствовать запросам аудитории», поэтому регулярно пополняет библиотеку проектов и производит новый контент: «Его стоимость растет, следовательно, растет и цена подписки. Мы всегда определяем стоимость подписки двумя факторами: покупательской способностью пользователей и среднерыночной ценой подписки на другие сервисы».
Онлайн-кинотеатр Premier также поднял расценки на 50% — до 299 руб. в месяц, однако это повышение распространяется только на новых подписчиков, обратили внимание аналитики TelecomDaily. В пресс-службе сервиса это повышение назвали «небольшим» и не влияющим на число подписчиков, а также заявили, что на рынке «давно наблюдается рост цен как на производство контента, так и на программное обеспечение и другие IT-технологии, необходимые для работы сервисов».
Единственный онлайн-кинотеатр, не поднявший, а снизивший стоимость подписки по сравнению с первым полугодием 2022-ого, — «Триколор Кино и ТВ»: минус 57% полугодие к полугодию. Сейчас услуги этого сервиса стоят 149 руб. в месяц. Директор по развитию онлайн-кинотеатра «Триколора» Алексей Липилин объяснил такое решение стремлением компании сделать сервис более доступным для массовой аудитории и «конкурентной альтернативой коллективной ТВ-антенне». «Спустя почти год мы отмечаем увеличение темпов прироста платной аудитории в несколько раз», — заявил Липилин.
Okko, Wink, «Иви» и «Амедиатека» расценок в последние годы не меняли. Start в последний раз повышал цену в первом полугодии 2022 года относительно аналогичного периода 2021-ого — на 33%, до 399 руб. в месяц. С тех пор стоимость услуг сервиса для потребителей не менялась.
Что происходит с контентом российских онлайн-кинотеатров
В марте 2022 года крупнейшие западные киностудии объявили о прекращении работы на российском рынке и отказе продлевать лицензионные соглашения с онлайн-кинотеатрами. В результате уже к весне 2023 года количество проектов Голливуда в ведущих российских онлайн-кинотеатрах сократилось в 1,5–2 раза. Взамен стриминги нарастили закупку корейского и турецкого контента, однако сравнимо востребованными эти проекты так и не стали. Еще одной альтернативой выступили российские фильмы и сериалы. Но себестоимость производства оригинальных проектов за год выросла примерно на 30%.
Что будет с ценами дальше
Большинство опрошенных РБК онлайн-кинотеатров заверили, что в ближайшее время не планируют поднимать цену. Так, гендиректор Wink Антон Володькин заявил, что по финансовым показателям сервис «чувствует себя уверенно» и является прибыльным, поэтому причин для повышения нет: «Мы нашли правильный баланс между конечной ценой для клиента и затратами, рентабельность позволяет нам комфортно наращивать производство оригинальных проектов». Не планируют изменений и в «Триколоре». В пресс-службах Okko и «Амедиатеки» на запросы РБК не ответили.
Представитель онлайн-кинотеатра «Иви» Полина Бабкина, в свою очередь, обратила внимание на «ежегодную инфляцию стоимости контента» (конкретные показатели она не уточнила) и сообщила, что сервис планирует «использовать возможности для дополнительной монетизации за счет расширения контентного предложения и функционала подписки».
Единственный сервис, который рассматривает вариант поднятия стоимость подписки, — Start. Как сообщил представитель компании, это напрямую связано с ростом стоимости производства сериалов и «существенной инфляцией».
Тем не менее, аналитики видят предпосылки к дальнейшему увеличению стоимости подписок и у других участников рынка. Так, глава TelecomDaily Денис Кусков обратил внимание, что большая часть сервисов зарабатывают в основном на подписке, а не на рекламе. «Компании заинтересованы в поднятии цен, хотя и делают это довольно осторожно, — утверждает Кусков. — Некоторые участники рынка, например, рассматривают возможность вывода из-под подписки своих флагманских российских проектов и продажу их за отдельную плату».
Для видеосервисов доходы от розницы, включая подписки, не главный источник развития, считает, в свою очередь, глава агентства InterMedia Евгений Сафронов. «Повышение цен на подписки вполне ожидаемо, но прибыльности от розницы в этом секторе никогда не было и не будет, — отмечает он. — Развитие контентных сервисов обеспечивается в первую очередь национальными и международными элитами, властями, для которых эти сервисы — эффективные инструменты идеологической борьбы. Конечно, рост розничных доходов компаний увеличит вложения в контент, но совсем не обязательно в собственные originals (фильмы и сериалы, снятые по заказу конкретного видеосервиса. — РБК): вырастут и закупки у сторонних правообладателей».
Растут ли цены на стриминги за рубежом
Повышение стоимости услуг видеосервисов — не только российская тенденция. Так, в июле 2023 года глобальный стриминг Netflix (присутствовал в России до весны 2022 года) отказался от базового тарифа стоимостью $10 в США и Великобритании. Теперь минимальная цена - $15,5.
В августе 2022 года на $3 — до $10,99 ежемесячно — выросла стоимость подписки на сервис Disney+. Такое решение руководство головного Disney приняло на фоне растущих операционных убытков своих потоковых сервисов: вместе Disney+, Hulu и ESPN+ во втором квартале 2022 года потеряли $1,1 млрд.
Спустя два месяца — в октябре 2022 года — впервые стоимость подписки поднял Apple TV+. Индивидуальный план вырос с $4,99 до $6,99, а годовой — с $49 до $69. На $1 — до $15,99 в месяц — в январе 2023 года расценки выросли и у стриминга HBO Max (компания известна в первую очередь по франшизе «Игра Престолов», в России ее контент эксклюзивно представлен на сервисе «Амедиатека»).