В даркнет утекла база данных проголосовавших по поправкам в Конституцию

В даркнете выставили на продажу данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию. Об этом пишет «Коммерсантъ».

На одном из форумов даркнета появилось предложение о продаже около 1,1 млн номеров и серий паспортов избирателей. Каждая строка данных оценивается в $1 оптом и $1,5 в розницу.

В переписке с корреспондентом газеты продавец базы сообщил, что она «полностью свежая». Он уточнил, что сами по себе номера паспортов бесполезны, но в связке с другими данными могут представлять интерес. «На основе номеров паспортов злоумышленник предлагает обновить уже имеющиеся у него базы данных под запрос покупателей — например, добавить туда имя, СНИЛС и ИНН, данные кредитной истории», — говорится в публикации.

Продавец базы сообщил, что ему удалось продать уже 30 тыс. строк данных. По его словам, ничего уникального в них нет, но спрос велик в силу актуальности базы.

Об утечке персональных данных участников электронного голосования по поправкам в Конституцию месяц назад сообщила «Медуза». Сотрудники издания по открытой ссылке получили доступ к исполняемому файлу degvoter.exe и базе данных db.sqlite. В базе находились закодированные паспортные данные проголосовавших.