Прокуратура начала проверку данных об утечке базы данных автомобилистов

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Столичная прокуратура начала проверку информации о продажи в сети базы данных автомобилистов Москвы и Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о персональных данных, при наличии оснований будут приняты меры по устранению нарушений и привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности», — сказано в сообщении.

В прокуратуре отметили, что в базе есть сведения о транспортных средствах, а также имена и телефоны владельцев машин.

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