Общество , 03 авг, 18:20
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Прокуратура начала проверку данных об утечке базы данных автомобилистов
Столичная прокуратура начала проверку информации о продажи в сети базы данных автомобилистов Москвы и Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о персональных данных, при наличии оснований будут приняты меры по устранению нарушений и привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности», — сказано в сообщении.
В прокуратуре отметили, что в базе есть сведения о транспортных средствах, а также имена и телефоны владельцев машин.
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