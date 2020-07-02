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В Twitter МИДа появилось сообщение о продаже базы данных туристов

Один из аккаунтов российского МИДа взломали хакеры. Они предлагают купить базу данных с информацией о российских туристах, претендовавших на получение помощи от государства
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Twitter ситуационно-кризисного центра МИДа появилось сообщение, автор которого предлагает купить базу с данными российских туристов, зарегистрировавшихся на портале «Госуслуги».

«Продается база «Туристы база ЕПГУ актуальность июнь 2020 выплаты заграница» Подлинность базы подтверждается данным твитом, также как и доступы к определенным аккаунтам», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация сохранены).

Хакеры предлагают купить эту базу за 66 биткоинов (42,7 млн руб.). Для тех, кто хотел бы купить эту базу, авторы предлагают обратиться по контакту в системе обмена сообщениями Jabber. Всего в базе более 115 тыс. записей.

«Официальный аккаунт ситуационно-кризисного центра МИДа в Twitter взломали. Взлом был осуществлен более 12 часов назад», — заявили агентству «РИА Новости» в МИД России.

15 мая правительство России выделило 900 млн руб. на оказание помощи российским гражданам, оказавшимся в сложном положении за границей из-за ситуации с COVID-19. До этого кабмин дважды выделял по 500 млн руб. на помощь россиянам за рубежом. Средства направляются на оплату временного жилья туристов, питания и других неотложных нужд. Получить помощь могли те, кто прошел регистрацию на «Госуслугах» и купил обратные билеты.

15 мая глава МИДа Сергей Лавров говорил РБК, что на «Госуслугах» были зарегистрированы порядка 60 тыс. остающихся за рубежом туристов. Всего на тот момент с начала марта вывозными рейсами в Россию были доставлены более 250 тыс. человек.

Автор: Георгий Тадтаев
При участии: Екатерина Костина
Теги: хакеры, МИД
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