В Twitter МИДа появилось сообщение о продаже базы данных туристов

Один из аккаунтов российского МИДа взломали хакеры. Они предлагают купить базу данных с информацией о российских туристах, претендовавших на получение помощи от государства

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Twitter ситуационно-кризисного центра МИДа появилось сообщение, автор которого предлагает купить базу с данными российских туристов, зарегистрировавшихся на портале «Госуслуги».

«Продается база «Туристы база ЕПГУ актуальность июнь 2020 выплаты заграница» Подлинность базы подтверждается данным твитом, также как и доступы к определенным аккаунтам», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация сохранены).

Хакеры предлагают купить эту базу за 66 биткоинов (42,7 млн руб.). Для тех, кто хотел бы купить эту базу, авторы предлагают обратиться по контакту в системе обмена сообщениями Jabber. Всего в базе более 115 тыс. записей.

«Официальный аккаунт ситуационно-кризисного центра МИДа в Twitter взломали. Взлом был осуществлен более 12 часов назад», — заявили агентству «РИА Новости» в МИД России.