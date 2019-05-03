Запуск ракеты-носителя Falcon 9 для МКС перенесли на 4 мая

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблем Dragon, который должен доставить груз на Международную космическую станцию (МКС), отложили на 4 мая из-за проблем с электропитанием. Об этом сообщается на сайте Национального управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Отмечается, что проблемы возникли в электрооборудовании на плавучей платформе, предназначенной для посадки многоразовой первой ступени ракеты-носителя Falcon 9.

«Следующая возможность для запуска будет завтра в 02:48 по восточноамериканскому времени (09:48 мск)», — говорится в сообщении.

Старт корабля с грузами для обеспечения жизнедеятельности команды МКС и оборудование для проведения научных экспериментов должен был состояться 1 мая, однако его отложили на 3 мая из-за неполадок электросистемы МКС, в результате чего потребовалась замена элемента, вышедшего из строя.

В настоящее время экипаж МКС состоит из российских космонавтов Олега Кононенко и Алексея Овчинина, американских астронавтов Энн Макклейн, Кристины Кох и Ника Хейга и канадского астронавта Давида Сен-Жака.