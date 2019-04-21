SpaceX неудачно испытала двигатели нового корабля Crew Dragon

По сообщению компании, тест завершился аномально. Местные СМИ опубликовали фотографии, на которых видно, как над местом проведения испытаний поднимается облако оранжевого дыма

Капсула Сrew Dragon (Фото: NASA / Reuters)

Испытания двигателей для космического корабля Сrew Dragon, с помощью которого SpaceX Элона Маск планирует доставлять астронавтов на МКС и обратно, завершились «аномалией» на испытательной капсуле корабля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

«Первоначальные испытания были успешно завершены, однако финальный тест привел к аномалии на испытательном стенде», — цитирует агентство сообщение SpaceX. Компания уточнила, что проводит расследование и тесно сотрудничают с партнерами из NASA.

«NASA проинформировано о результатах теста SpaceX Static Fire и аномалии, которая произошла во время финального теста», — сообщил в своем Twitter администратор космического агентства Джим Бриденстайн. «Вот поэтому мы проводим тесты. Мы будем учиться, вносить необходимые коррективы и безопасно продвигаться вперед с нашей программой коммерческих пилотируемых запусков», — добавил он.