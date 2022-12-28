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Власти обсудят полную отмену «мобильного рабства»

Властям предложили разрешить переносить номер мобильного телефона между регионами
Власти обсудят возможность разрешить переносить номер мобильного телефона между регионами. Небольшие операторы — за инициативу, а крупные считают, что она приведет к росту тарифов и мошеннических звонков
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Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Один из ведущих российских институтов в области разработки радиотехники, Научно-исследовательский институт Радио (НИИР), подал в Минэкономразвития заявку на организацию экспериментального правового режима (ЭПР, так называемые регуляторные «песочницы») по переносу номеров телефонов между регионами и создание пилотной зоны с заинтересованными операторами связи — «Тинькофф Мобайл» и «СИМ Телеком». Об этом РБК рассказал представитель организации и подтвердил представитель «Тинькофф Мобайла».

Речь идет о так называемом принципе MNP (mobile number portability) — возможности переходить от одного мобильного оператора к другому с сохранением своего номера телефона. Этот принцип начал действовать в России с конца 2013 года и сейчас позволяет переносить номер между операторами, но только работающими в одном и том же регионе. НИИР является оператором базы данных перенесенных номеров, которая обеспечивает коммуникацию между операторами, отвечает за технический процесс передачи номера и поддерживает корректную маршрутизацию звонков и сообщений после перехода абонента к другому оператору с сохранением номера. По данным НИИРа, к настоящему времени услугой воспользовались 24,3 млн абонентов.

Как пояснил гендиректор НИИРа Олег Иванов, цель планируемого эксперимента — обеспечить возможность переноса номеров в пределах всей территории России, в первую очередь мобильных, но в будущем принцип могут распространить и на фиксированные или так называемые городские номера. «Сейчас абонент может переходить от одного оператора к другому без смены номера внутри одного региона, но, например, при смене места жительства с одного региона на другой ему номер придется менять. То есть так называемое мобильное рабство сохраняется на региональном уровне. Если перенос номеров между операторами разных регионов можно будет организовать, то и эта проблема будет снята», — отметил Иванов.

Представитель Минэкономразвития сообщил РБК, что они получили заявку НИИРа и направили ее инициатору комментарии. «Минэкономразвития готово повторно рассмотреть предложение при его доработке», — сказал он.

РБК направил запрос в Минцифры.

Как планируют реализовать процесс

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Как пояснили в НИИРе, они провели предварительные испытания с «Тинькофф Мобайлом» и «СИМ Телекомом», которые показали возможность реализации межрегионального переноса номера. Он отметил, что в большинстве стран услуга MNP действует без территориальных ограничений благодаря выделению нумерации без жесткой привязки к тому или иному региону и более гибким схемам построения сетей связи. В России же существует несколько уровней построения подобных сетей: зоновый (сети внутри региона), междугородный и международный. Операторы связи обязаны проводить звонок по установленной схеме и отчислять определенную плату тем операторам, сети которых задействуют в процессе.

В НИИРе предлагают сохранить существующую иерархию, но определить базу данных перенесенных номеров первоисточником актуальной информации. При этом представитель ФГБУ не исключил, что части операторов может потребоваться модернизация установленного на их сетях оборудования и доработка программного обеспечения. «Такой подход выглядит наиболее реалистичным, поскольку не потребует внесения изменений у всех операторов мобильной связи, а также у части операторов фиксированной связи. Сложности могут возникнуть у операторов фиксированной связи, которые до сих пор не взаимодействовали с базой данных перенесенных номеров», — указал он. При этом сценарий полного изменения принципов построения сетей связи, правил пропуска трафика и взаимодействия операторов друг с другом специалисты НИИРа посчитали нереалистичным «из-за больших финансовых и временных затрат».

Представитель «Тинькофф Мобайла» говорит, что предварительные испытания прошли успешно. «Мы считаем эту инициативу положительной, она поможет облегчить абонентам переход к другому оператору», — сказал он. РБК направил запрос в «СИМ Телеком».

Какие риски

Представитель «МегаФона» сообщил, что в компании не поддерживают инициативу, так как ее реализация «может повлечь рост мошеннических звонков и негативно повлиять на стоимость тарификации для абонентов при междугородных и межоператорских звонках». Представитель «Ростелекома» сказал, что им «известно об инициативе по введению межрегионального MNP» и в компании считают, что «на данном этапе она требует четкой проработки в части изменения правил работы с номерной емкостью регионов и технических настроек».

Источник РБК в еще одном операторе «большой четверки» указал, что внедрение MNP между регионами потребует «существенной перестройки и модернизации сетей фиксированной связи, на которых стоит много старого оборудования, которое «не будет понимать», как маршрутизировать звонок», в противном случае «звонки потеряются, клиенты просто не дозвонятся до тех, кто перенес номер в другой субъект».

Еще один собеседник РБК на рынке говорит, что крупные операторы связи «неоднократно выступали с критикой идеи межрегионального MNP, поскольку в этом мало экономического смысла — для переноса номеров между регионами нужно будет упразднить гибкие тарифы с учетом разницы в уровне жизни в различных субъектах России и ввести одинаковые, плоские тарифы по всей стране». Он также настаивает, что реализация инициативы приведет к дополнительным расходам при организации междугородного трафика и может потребовать доработки сетей и систем оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ, специальное оборудование, установленное на сетях всех операторов связи в стране для того, чтобы спецслужбы могли анализировать разговоры и трафик абонентов в режиме реального времени).

По словам представителя НИИРа, внедрение MNP между регионами «может привести к увеличению себестоимости вызова на перенесенный номер на несколько копеек за минуту, а также тарифов для абонентов». Вопрос необходимости установки дополнительных СОРМ он не прокомментировал. Однако источник РБК, знакомый с подготовкой эксперимента, сообщил, что его участники запрашивали позицию ФСБ и ведомство ответило, что дополнительное оборудование СОРМ при внедрении межрегионального MNP не потребуется. Также у службы спрашивали, затруднит ли эта инициатива ее взаимодействие с операторами связи в рамках оперативно-разыскных мероприятий, и получили отрицательный ответ. В то же время ФСБ указала, что минимальный срок для переноса номера между регионами должен составлять не менее 15 дней, рассказал собеседник РБК. Сейчас внутри одного региона можно перенести номер минимум за восемь дней, но в планах НИИРа сократить его до одного дня, а саму услугу полностью перевести в онлайн.

Представители МТС и «ВымпелКома» (бренд «Билайн») отказались от комментариев. РБК направил запрос в центр общественных связей ФСБ.

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Теги
Анна Балашова Анна Балашова
При участии
Алена Нефедова
MNP мобильная связь перенос номера регулятивные «песочницы»
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