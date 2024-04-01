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Технологии и медиа ,  
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Tele2 решила поменять название и логотип

Tele2 поменяет название и логотип до конца года
Tele2 проведет ребрендинг до конца года на фоне решения не продлевать лицензию на использование бренда. Ранее компания принадлежала шведской Tele2 AB, но в 2013 году ее купил ВТБ. Оператор до конца 2024 года мог использовать бренд
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Российский мобильный оператор Tele2 проведет ребрендинг до конца 2024 года, сообщила РБК пресс-служба компании. Tele2 уже разработала бренд, который сохраняет преемственность с текущим брендом. Компания планирует предоставить новое позиционирование и айдентику (идентичность, отвечает за узнаваемость бренда). В частности, компания поменяет название и логотип, говорится в сообщении.

Tele2 пояснила, что такие изменения обусловлены решением не продлевать лицензию на использование текущего бренда и стремлением компании занять лидерские позиции на рынке. Ранее она была подразделением шведской компании Tele2 AB, а лицензия на использование бренда истекает 31 декабря 2024 года.

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Последний раз Tele2 обновляла бренд в январе 2017 года, тогда оператор изменил слоган и фирменный стиль и представил коммуникационную платформу «Другие правила», которая, по словам компании, стала «основой для запуска инновационных продуктов и в течение семи лет обеспечивала рост финансовых и операционных показателей».

Tele2 — оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. По данным компании, Tele2 оказывает услуги в 69 регионах страны, включая Москву и Московскую область.

По итогам 2023 года абонентская база оператора составила 48,1 млн пользователей (с учетом пользователей виртуального сотового оператора MVNO «Ростелекома»).

Согласно информации компании, Tele2 лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании, а по итогам 2023 года NPS превосходит результат ближайшего конкурента на 8 п.п.

В апреле 2022 года Tele2 AB заявила, что не будет продлевать лицензию бренда российской Tele2. Тогда шведская компания изучала возможности и последствия более раннего прекращения действия договора.

После десяти лет работы в России в марте 2013 года шведский концерн Tele2 AB продал российское подразделение группе ВТБ, которая позже в том же году объявила о продаже 50% Tele2 Russia консорциуму инвесторов.

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В феврале 2014 года Tele2 и «Ростелеком» объединили мобильные активы на базе Tele2 и создали новый федеральный оператор. В августе новый федеральный сотовый оператор Tele2 стал работать более чем в 60 регионах России. В 2020 году «Ростелеком» стал единственным акционером Tele2, компания тогда приобрела 55% долей группы ВТБ.

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