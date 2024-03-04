Tele2 и «Билайн» поспорили о том, кто третий оператор в России
Глава и совладелец «ВымпелКома» (бренд «Билайн») Александр Торбахов опроверг информацию о том, что «Т2 РТК Холдинг» (Tele2) потеснил компанию с третьего места по размеру сервисной выручки (то есть выручки от оказания услуг) в сегменте мобильной связи в России.
«То, что Тele2 обогнал нас по размеру сервисной выручки, неверно. Отчетов Тele2 сейчас увидеть нельзя, только общий по «Ростелекому» (владеет «Т2 РТК Холдингом». — РБК). Кроме того, мы знаем, что учетная политика наших конкурентов отличается, в [показателе выручки] мобильного бизнеса учитываются продажи устройств, а мы это показываем отдельно. С учетом этих двух факторов утверждение неверно», — заявил Торбахов на пресс-конференции, посвященной раскрытию результатов «ВымпелКома» за 2023 год в понедельник, 4 марта, передает корреспондент РБК.
Как ранее сообщал «Ростелеком», по итогам четвертого квартала 2023 года его выручка от мобильной связи составила 61,484 млрд руб., а за весь прошлый год — 234,927 млрд руб. (рост на 13% по обоим показателям). «Мобильный бизнес значительно увеличился в размерах и укрепил рыночные позиции одновременно с повышением качества абонентской базы и эффективности. По итогам 2023 года наша группа компаний укрепила позиции как игрок № 3 по абонентской базе и мобильной сервисной выручке в России», — приводились в сообщении слова президента «Ростелекома» Михаила Осеевского.
Сам «ВымпелКом» не раскрыл размер сервисной выручки от мобильной связи, как и выручки в этом сегменте с учетом продажи оборудования. В его отчете лишь приводится общая выручка, она составила 303,478 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2022-м на 5,9%. Сервисная выручка всего бизнеса с учетом фиксированной связи и других направлений составила 275,406 млрд руб. (+4,8%). Как пояснил Торбахов, они изменили методику раскрытия информации, считая, что предыдущая устарела. «У нас все больше конвергированных услуг и пакетных предложений как юридическим, так и физическим лицам. Если мы предлагаем в одном контракте услугу фиксированную и мобильную, деление выручки между этими двумя услугами очень условное», — сообщил он.
Как распределялись места на рынке
В рабочих материалах Стратегии развития отрасли связи до 2035 года отмечалось, что по итогам 2022 года в России было 256 млн активных сим-карт, 99% которых обслуживала «большая четверка» сотовых операторов. МТС занимала 32% рынка по абонентам и 34% по выручке; «МегаФон» — 29 и 26% соответственно; «ВымпелКом» — 18 и 20%; «Т2 РТК Холдинг» — 20 и 19%.
Объединенная абонентская база «Т2 РТК Холдинга» и «Ростелекома» (работает как виртуальный оператор мобильной связи на сети «дочки») по итогам 2023 года составила 48,1 млн, увеличившись на 0,03% по сравнению с 2022-м. «Ростелеком» сообщал, что потеснил «ВымпелКом» с третьего места в России по итогам шести месяцев прошлого года, но размер абонентской базы тогда не раскрывал. Сервисная выручка «Ростелекома» в мобильном сегменте за первое полугодие составила 120,2 млрд руб., тогда как у «ВымпелКома» — 110,65 млрд руб., но общая выручка от мобильной связи равнялась 121,62 млрд руб.
По итогам 2023 года «ВымпелКом» не раскрыл размер абонентской базы. «Мы убрали из отчетности и системы KPI менеджмента все вводящие в заблуждение и оторванные от реальности метрики, в том числе активную трехмесячную абонентскую базу (то есть базу, рассчитанную как число клиентов, воспользовавшихся услугами хотя бы раз за последние три месяца. — РБК), — говорится в сообщении «ВымпелКома». — Этим показателем активности легко манипулировать: достаточно прислать на номер одну рекламную смс или активировать сим-карту в специальном устройстве для выполнения плана продаж». Вместо количества абонентов компания теперь намерена использовать показатель CLTV (customer lifetime value — оценка прибыли, которую оператор ожидает получить от абонентов за все время пользования продуктами и сервисами). «CLTV учитывает статистику по совокупным доходам, расходам и продолжительности пользования нашими услугами, поэтому он может служить хорошей оценкой капитализации нашего бизнеса», — говорится в сообщении.
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