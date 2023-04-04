Маск объяснил смену логотипа Twitter на эмблему мемной криптовалюты

Теперь в левом верхнем углу сайта Twitter показывается изображение собаки породы сиба-ину — символ криптовалюты Dogecoin. Оно же отображается на экране загрузки сайта. Маск сменил логотип по предложению пользователя

Twitter сменил логотип с синей птицы на изображение собаки породы сиба-ину по совету одного из пользователей. Об этом он написал на своей странице владелец социальной сети Илон Маск.

К посту Маск прикрепил скриншот переписки с пользователем Chairman, который в марте предлагал ему купить Twitter. Собеседник Маска также писал, что после покупки ему стоит сменить логотип социальной сети с синей птицы на интернет-мем Doge.

«Как обещал», — подписал скриншот Маск.

В верхнем левом углу сайта Twitter, где ранее располагался логотип компании в виде птицы, теперь висит изображение сиба-ину.

Мем Doge стал популярен в 2013 году. На фотографии, которая стала его основой, изображена собака породы сиба-ину по имени Кабосу.

После того, как Twitter сменил логотип, цена криптовалюты Dogecoin (DOGE) выросла более чем на 25% На момент публикации цена DOGE находится на отметке $0,092. Рост показали и другие мемные криптовалюты, в том числе SHIB, FLOKI или ELON. Цена Dogecoin достигала исторического максимума ($0,73) в мае 2021 года, когда Маск упомянул ее на шоу Saturday Night Live.

Маск не раз положительно отзывался о Dogecoin. В мае 2021 года он написал в Twitter, что его компания SpaceX запустит к Луне спутник по контракту, полностью оплаченному Dogecoin. В январе 2022 года компания Tesla, которой также владеет Маск, объявила о приеме этой криптовалюты для оплаты некоторых товаров.

В конце октября 2022 года Маск закрыл сделку по покупке Twitter за $44 млрд. Предприниматель лично возглавил компанию и начал менять политику соцсети. Он предложил сделать платной верификацию аккаунтов, инициировал массовые увольнения, анонсировал появление счетчика просмотров постов и другие нововведения.