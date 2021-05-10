SpaceX отправит к Луне оплаченный криптовалютой Dogecoin спутник

Американская компания SpaceX в следующем году запустит к Луне спутник по контракту, оплаченному криптовалютой Dogecoin. Об этом глава компании Илон Маск сообщил в Twitter.

«SpaceX запустит спутник Doge-1 на Луну в следующем году. Миссия оплачена в Doge», — написал Маск.

В канадской компании Geometric Energy Corporation (GEC), которой принадлежит спутник, также отметили, что запуск Doge-1 на Луну будет полностью профинансирован Dogecoin. На сайте компании уточняется, что запуск запланирован на первый квартал 2022 года. Компания отправит спутник на Луну, воспользовавшись коммерческой программой запуска космических аппаратов, которую предлагает SpaceX.

«Официально оплатив Doge сделку такого масштаба, Geometric Energy Corporation и SpaceX укрепили Doge в статусе расчетной денежной единицы при ведении лунного бизнеса в космической области», — заявил главный исполнительный директор GEC Сэмюэл Рид.