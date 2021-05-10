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SpaceX отправит к Луне оплаченный криптовалютой Dogecoin спутник

Американская компания SpaceX в следующем году запустит к Луне спутник по контракту, оплаченному криптовалютой Dogecoin. Об этом глава компании Илон Маск сообщил в Twitter.

«SpaceX запустит спутник Doge-1 на Луну в следующем году. Миссия оплачена в Doge», — написал Маск.

В канадской компании Geometric Energy Corporation (GEC), которой принадлежит спутник, также отметили, что запуск Doge-1 на Луну будет полностью профинансирован Dogecoin. На сайте компании уточняется, что запуск запланирован на первый квартал 2022 года. Компания отправит спутник на Луну, воспользовавшись коммерческой программой запуска космических аппаратов, которую предлагает SpaceX.

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«Официально оплатив Doge сделку такого масштаба, Geometric Energy Corporation и SpaceX укрепили Doge в статусе расчетной денежной единицы при ведении лунного бизнеса в космической области», — заявил главный исполнительный директор GEC Сэмюэл Рид.

Dogecoin был создан в 2013 году в качестве шутки. Сейчас капитализация цифровой монеты составляет $80 млрд. Dogecoin занимает четвертое место в списке самых капитализированных криптовалют.

Ранее Маск неоднократно упоминал в своих твитах Dogecoin. Так, в середине апреля глава SpaceX выложил в Twitter картину испанского художника Жоана Миро «Лай собаки на луну» и написал в посте, что это «Doge (биржевой тикер альткоина) лает на луну». После этого Dogecoin подорожал вдвое. В конце апреля эта криптовалюта подорожала на 24% за час после очередного твита Маска.

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После того, как Маск написал, что присматривает щенка породы сиба-ину, стоимость альткоина с названием Shiba Inu за час выросла на 68%.

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