РКН: сбой в Telegram вызван проблемой во внутренней инфраструктуре сервиса

В Роскомнадзоре назвали причину массового сбоя в работе Telegram

Фото: Андрей Любимов / РБК

Причиной массового сбоя в работе Telegram стала проблема с работой внутренней инфраструктуры сервиса, сообщила пресс-служба Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), который работает при Роскомнадзоре.

«Дежурная служба ЦМУ ССОП фиксирует массовый сбой в работе Telegram. Предварительно он вызван проблемой с работой внутренней инфраструктуры сервиса», — говорится в сообщении.

В центре уточнили, что сбой заметили в ряде стран, включая Россию.

О сбое в работе Telegram стало известно днем 18 февраля. Проблемы наблюдались в работе как приложения, так и веб-версии. По данным Downdetector, сбои фиксировались также в США, Германии, Франции, Великобритании и т.д.

Согласно последним данным сервиса «Сбой.рф», 18 февраля число жалоб на работу мессенджера в России достигло 11 тыс. Большинство жалоб поступило из Москвы (37%).