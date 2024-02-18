В Роскомнадзоре назвали причину массового сбоя в работе Telegram
Причиной массового сбоя в работе Telegram стала проблема с работой внутренней инфраструктуры сервиса, сообщила пресс-служба Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), который работает при Роскомнадзоре.
«Дежурная служба ЦМУ ССОП фиксирует массовый сбой в работе Telegram. Предварительно он вызван проблемой с работой внутренней инфраструктуры сервиса», — говорится в сообщении.
В центре уточнили, что сбой заметили в ряде стран, включая Россию.
О сбое в работе Telegram стало известно днем 18 февраля. Проблемы наблюдались в работе как приложения, так и веб-версии. По данным Downdetector, сбои фиксировались также в США, Германии, Франции, Великобритании и т.д.
Согласно последним данным сервиса «Сбой.рф», 18 февраля число жалоб на работу мессенджера в России достигло 11 тыс. Большинство жалоб поступило из Москвы (37%).
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