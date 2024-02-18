В работе Telegram произошел сбой
В работе Telegram произошел сбой, следует из данных сервиса Downdetector. Есть проблемы в работе как приложения, так и веб-версии.
Корреспонденты РБК заметили сбои в работе мессенджера в Центральной России. По данным Downdetector, они фиксируются и за рубежом: в США, Германии, Франции, Великобритании и т. д.
Согласно информации с российского сервиса «Сбой.рф», 18 февраля число жалоб выросло до 10770 (сутками ранее их было 220). Большинство жалоб поступило из Москвы (38%), но сбой затронул и другие регионы страны, в том числе Урал и Сибирь (есть жалобы из Свердловской, Новосибирской областей, Красноярского края и т. д.).
Последний сбой в работе Telegram был зафиксирован 24 января. Тогда же пользователи жаловались на проблемы в работе WhatsApp.
Согласно исследованию Mediascope, по итогам декабря 2023 года доля россиян, ежедневно использующих Telegram, за год выросла более чем на 20% и достигла почти половины от всего населения страны старше 12 лет. Среднесуточный охват мессенджера на конец прошлого года составил 47%, тогда как в декабре 2022-го — только 39%.
⚡ ЦБ сохранил ставку 16%. Как это повлияет на рубль, вклады и кредиты
Запрет на поставку бананов из Эквадора в Россию частично сняли. Подробности
⚡ Что известно о смерти Алексея Навального
Лукашенко рассказал, как задерживали диверсантов из Украины. Видео
Россияне угнали яхту на Карибских островах и перегнали ее в Крым. Фото
«Даже 3D не могут сделать». Производителей кино обвинили в низком качестве
«Москвич» снизил цены на новые автомобили. Какие скидки дают дилеры
Apple покажет сразу 5 новых iPhone. Список и подробности
Marvel раскрыл состав новой «Фантастической четверки»
Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри