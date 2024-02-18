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Технологии и медиа ,  
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В работе Telegram произошел сбой

Проблемы в работе мессенджера фиксировались и в России, и за рубежом. Пользователи жаловались на сбой и в мобильном приложении, и в веб-версии
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В работе Telegram произошел сбой, следует из данных сервиса Downdetector. Есть проблемы в работе как приложения, так и веб-версии.

Корреспонденты РБК заметили сбои в работе мессенджера в Центральной России. По данным Downdetector, они фиксируются и за рубежом: в США, Германии, Франции, Великобритании и т. д.

Согласно информации с российского сервиса «Сбой.рф», 18 февраля число жалоб выросло до 10770 (сутками ранее их было 220).  Большинство жалоб поступило из Москвы (38%), но сбой затронул и другие регионы страны, в том числе Урал и Сибирь (есть жалобы из Свердловской, Новосибирской областей, Красноярского края и т. д.).

Последний сбой в работе Telegram был зафиксирован 24 января. Тогда же пользователи жаловались на проблемы в работе WhatsApp.

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Фото:Никита Попов / РБК

Согласно исследованию Mediascope, по итогам декабря 2023 года доля россиян, ежедневно использующих Telegram, за год выросла более чем на 20% и достигла почти половины от всего населения страны старше 12 лет. Среднесуточный охват мессенджера на конец прошлого года составил 47%, тогда как в декабре 2022-го — только 39%.

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