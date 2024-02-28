Дуров анонсировал для каналов монетизацию рекламы в Telegram
Владельцы телеграм-каналов с марта начнут получать до 50% от дохода с рекламы, сообщил основатель Telegram Павел Дуров.
«В марте рекламная платформа Telegram официально откроется для всех рекламодателей почти в 100 новых странах. Владельцы каналов в этих странах начнут получать 50% от любого дохода, который Telegram получает от показа рекламы на своих каналах», — написал он в телеграм-канале.
По словам Дурова, для осуществления финансовых операций будет задействован блокчейн TON. Соответственно, владельцы телеграм-каналов получат доходы в виде toncoin — криптовалюты, используемой в Открытой сети (Open Network). Ее можно будет обналичить или реинвестировать в продвижение и модернизацию канала, отметил основатель Telegram.
Он сообщил, что ежемесячный трафик телеграм-каналов составляет 1 трлн просмотров, сейчас только 10% из них монетизируются с помощью рекламы
Ранее депутаты Госдумы одобрили в третьем чтении законопроект о запрете размещать рекламу у иноагентов и рекламировать их. Инициатива в том числе подразумевает запрет «рекламировать в СМИ и интернете» ресурсы, которые им принадлежат. В документе предусмотрены штрафы до 500 тыс. руб. и уголовная ответственность в случае несоблюдения требования.
После решения Госдумы приостановил работу проект «Скажи Гордеевой», который выходит на одноименном YouTube-канале. Его автор Катерина Гордеева объяснила это решение тем, что фильмы и интервью снимали на заработанные от рекламных интеграций средства.
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