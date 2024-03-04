NASA отправило к МКС корабль Crew Dragon с российским космонавтом
Многоразовый пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX с космонавтом «Роскосмоса» Александром Гребёнкиным стартовал к Международной космической станции (МКС), сообщило NASA в X (бывшая Twitter).
В состав экипажа также входят астронавты Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс. Это первый полет для всех членов экипажа, кроме Баррата., Экипаж проведет более 200 научных экспериментов в рамках долгосрочной миссии по подготовке человечества к длительному пребыванию в космосе.
Запуск ракеты-носителя Falcon-9 из космического центра имени Кеннеди во Флориде состоялся в 22:53 по местному времени (06:53 мск 4 марта).
Изначально старт миссии Crew-8 должен был состояться 22 февраля, но его переносили четыре раза.
Участие российского космонавта стало возможным благодаря соглашению о перекрестных полетах, которое «Роскосмос» и NASA продлили в прошлом декабре. Фактически, речь идет о еще двух полетах, уточнили в госкорпорации.
К концу февраля усилилась утечка воздуха в переходной камере модуля «Звезда» российского сегмента МКС, сообщило NASA. По оценке агентства, на безопасность экипажа это не окажет серьезного влияния, американская сторона сотрудничает с российской. «Экипажу и станции ничего не угрожает», — заверили в «Роскосмосе» и пояснили, что много времени у экипажа отнимают вопросы, связанные с устареванием конструкции МКС.
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