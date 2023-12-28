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Россия и США продлили соглашение о перекрестных полетах на МКС

«Роскосмос»: Россия и США продлили соглашение о перекрестных полетах на МКС
Еще два года продлятся перекрестные полеты космонавтов и астронавтов на МКС. Это нужно для стабильной работы — экипаж может не состыковаться и есть риск аварийной ситуации из-за отсутствия представителей США или России
Международная космическая станция
Международная космическая станция (Фото: NASA / Getty Images )

«Роскосмос» и NASA договорились продлить перекрестные полеты на международную космическую станцию (МКС) на два года — до 2025-го включительно, сообщила российская госкорпорация.

Решение принято для «поддержания надежности функционирования МКС в целом и гарантированного присутствия на российском сегменте как минимум одного представителя «Роскосмоса» и присутствия на американском сегменте как минимум одного представителя NASA», пояснил «Роскосмос».

Соглашение о перекрестных полетах действовало до 2011 года, после чего экипажи на МКС начали доставлять исключительно российскими кораблями. В 2020 году NASA сообщило о переговорах с «Роскосмосом» о возобновлении сотрудничества по этой схеме.

В «Роскосмосе» отмечали необходимость присутствия на МКС космонавтов и астронавтов для устойчивой работы станции. Если Россия и США будут летать только на своих кораблях, существует риск — «он не такой большой, но он существует».

«Что-то случилось на старте или с системой стыковки… Экипаж полетел и по разным причинам не состыковался. В 2018 году у нас во время выведения ракетоносителя была авария и экипаж не долетел до станции. В этом случае есть риск, что станция останется без специалистов по одному из сегментов. Тогда было принято решение сажать по одному представителю российского сегмента на американский корабль и наоборот. Если даже внештатная ситуация случится, то хотя бы один человек из другого сегмента будет на МКС», — объяснял директор по пилотируемым космическим программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев.

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Фото:Роскосмос

За 2023 год «Роскосмос» не получил прибыль на 180 млрд руб. вследствие отказа недружественных стран от сотрудничества, рассказывал глава госкорпорации Юрий Борисов. Сотрудничество предполагало поставки двигателей и пусковые услуги.

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«Надеюсь, что в ближайшие несколько лет, два-три года, мы сумеем вывести отрасль на безубыточную, прибыльную», — добавил Борисов.

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