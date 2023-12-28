Россия и США продлили соглашение о перекрестных полетах на МКС

Еще два года продлятся перекрестные полеты космонавтов и астронавтов на МКС. Это нужно для стабильной работы — экипаж может не состыковаться и есть риск аварийной ситуации из-за отсутствия представителей США или России

Международная космическая станция (Фото: NASA / Getty Images )

«Роскосмос» и NASA договорились продлить перекрестные полеты на международную космическую станцию (МКС) на два года — до 2025-го включительно, сообщила российская госкорпорация.

Решение принято для «поддержания надежности функционирования МКС в целом и гарантированного присутствия на российском сегменте как минимум одного представителя «Роскосмоса» и присутствия на американском сегменте как минимум одного представителя NASA», пояснил «Роскосмос».

Соглашение о перекрестных полетах действовало до 2011 года, после чего экипажи на МКС начали доставлять исключительно российскими кораблями. В 2020 году NASA сообщило о переговорах с «Роскосмосом» о возобновлении сотрудничества по этой схеме.

В «Роскосмосе» отмечали необходимость присутствия на МКС космонавтов и астронавтов для устойчивой работы станции. Если Россия и США будут летать только на своих кораблях, существует риск — «он не такой большой, но он существует».

«Что-то случилось на старте или с системой стыковки… Экипаж полетел и по разным причинам не состыковался. В 2018 году у нас во время выведения ракетоносителя была авария и экипаж не долетел до станции. В этом случае есть риск, что станция останется без специалистов по одному из сегментов. Тогда было принято решение сажать по одному представителю российского сегмента на американский корабль и наоборот. Если даже внештатная ситуация случится, то хотя бы один человек из другого сегмента будет на МКС», — объяснял директор по пилотируемым космическим программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев.

За 2023 год «Роскосмос» не получил прибыль на 180 млрд руб. вследствие отказа недружественных стран от сотрудничества, рассказывал глава госкорпорации Юрий Борисов. Сотрудничество предполагало поставки двигателей и пусковые услуги.

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«Надеюсь, что в ближайшие несколько лет, два-три года, мы сумеем вывести отрасль на безубыточную, прибыльную», — добавил Борисов.