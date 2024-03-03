NASA в четвертый раз отложило запуск Crew Dragon к МКС с российским космонавтом

Запуск миссии Crew-8 с российским космонавтом перенесли в четвертый раз

Запуск к МКС космического корабля Crew Dragon отложили в четвертый раз. Об этом сообщило NASA, в рамках программы которого проходит миссия.

«Из-за погодных условий мы отказываемся от сегодняшней попытки запуска», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети X (ранее Twitter).

Теперь планируемое время старта миссии Crew-8 — 22:53 3 марта по восточному времени (по московскому — 6:53 4 марта).

На борту Crew Dragon будет находиться космонавт «Роскосмоса» Александр Гребенкин, а также три астронавта NASA — Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс.

Изначально NASA и SpaceX планировали запустить Crew-8 на МКС 22 февраля, затем старт перенесли на 28-е. После NASA сообщило, что Crew Dragon запустят 1 марта, однако из-за неблагоприятных погодных условий запуск отложили еще на день. Космический корабль должен был стартовать вечером 2 марта по восточному времени (по московскому — утром 3-го).

В ноябре 2023 года «Роскосмос» и NASA продлили соглашение о перекрестных полетах до 2025 года. Как рассказал исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев, речь идет о «фактически еще двух полетах».

Программа перекрестных полетов предполагает отправку российских космонавтов на орбиту на кораблях американского производства, а астронавтов США — на российских. Подобное соглашение действовало до 2011 года, после чего экипажи на МКС начали доставлять исключительно российскими кораблями.