Спутники России и США прошли на небольшом расстоянии друг от друга
Спутник NASA и космический аппарат России прошли на небольшом расстоянии друг от друга, но не столкнулись, сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США.
Ведомство ранее сообщило о возможном столкновении двух космических аппаратов, однако его вероятность назвали низкой.
«Министерство обороны подтвердило, что аппарат NASA Thermosphere Ionosphere Mesosphere Energetics and Dynamics Mission (TIMED) и российский спутник «Космос-2221» благополучно прошли друг мимо друга», — говорится в публикации.
В NASA отметили, что так близко спутники еще не проходили, однако в ведомстве не уточнили, на каком именно расстоянии друг от друга они находились.
Аппарат TIMED используется для изучения влияния Солнца и человеческой деятельности на атмосферу Земли.
«Космос-2221» — разведывательный спутник, его запустили в 1992 году с космодрома Плесецк.
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