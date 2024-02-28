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Технологии и медиа ,  
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Спутники России и США прошли на небольшом расстоянии друг от друга

NASA: спутники России и США прошли на небольшой дистанции друг от друга
Спутник TIMED
Спутник TIMED (Фото: NASA)

Спутник NASA и космический аппарат России прошли на небольшом расстоянии друг от друга, но не столкнулись, сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США.

Ведомство ранее сообщило о возможном столкновении двух космических аппаратов, однако его вероятность назвали низкой.

«Министерство обороны подтвердило, что аппарат NASA Thermosphere Ionosphere Mesosphere Energetics and Dynamics Mission (TIMED) и российский спутник «Космос-2221» благополучно прошли друг мимо друга», — говорится в публикации.

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Фото:Станислав Красильников / ТАСС

В NASA отметили, что так близко спутники еще не проходили, однако в ведомстве не уточнили, на каком именно расстоянии друг от друга они находились.

Аппарат TIMED используется для изучения влияния Солнца и человеческой деятельности на атмосферу Земли.

«Космос-2221» — разведывательный спутник, его запустили в 1992 году с космодрома Плесецк.

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