«Яндекс» начал поиск специалистов по беспилотным автомобилям в Китае

«Яндекс» начал поиск в Китае специалистов по автономным автомобилям пятого поколения, выяснил «Ъ». Нынешние модели компания выпустила в 2020 году в сотрудничестве с Hyundai, но теперь хочет создать универсальную систему

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

«Яндекс» ведет поиск китайских специалистов для создания пятого поколения беспилотных автомобилей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий запрос компании в LinkedIn.

В вакансии указано, что компания ищет в китайском Сучжоу инженера по эксплуатации с опытом разработки электронных блоков управления (ЭБУ). Специалист, согласно описанию, должен будет сотрудничать с неким «независимым китайским дизайн-бюро», вместе с которым «Яндекс» сейчас разрабатывает ЭБУ для «роботакси пятого поколения».

Ранее о подготовке новой модели беспилотного автомобиля не сообщалось, отмечает газета.

В «Яндексе» уточнили «Коммерсанту», что компания в настоящее время разрабатывает «универсальное решение» для автономного вождения, которое можно использовать на базе разных автомобилей: «В связи с этим мы рассматриваем различные платформы для создания беспилотных автомобилей нового поколения».

ЭБУ — это встраиваемые компьютерные системы, каждая из которых отвечает за работу определенной подсистемы автомобиля: двигателя, подвески и т.п. В беспилотных автомобилях устанавливается блок автономного вождения и системы помощи водителю. Этот блок обрабатывает данные с датчиков автомобиля (камер, лидаров и т.п.) и соединяется с модулем позиционирования на местности. Среди международных производителей таких ЭБУ — Continental, Intel, Nvidia и Hitachi.

Нынешнее, четвертое поколение роботакси «Яндекса» было представлено в июне 2020 года на базе Hyundai Sonata. Его ЭБУ, как сообщал «Яндекс», дорабатывался совместно с Hyundai Mobis. Годом ранее «Яндекс» и Hyundai Mobis подписали соглашение о намерениях создать программно-аппаратный комплекс для беспилотников четвертого и пятого уровня автономности. Соглашение также предусматривало расширение сотрудничества между компаниями, например использование речевых, навигационно-картографических и других технологий «Яндекса» в совместных продуктах.

После начала военной операции на Украине Hyundai приостановила производство автомобилей на своем заводе в Санкт-Петербурге, а позже решила продать его. При этом официально об уходе из России южнокорейская компания не объявляла. До спецоперации Hyundai был одним из самых массовых производителей иномарок на российском рынке: так, в 2021-м с конвейера предприятия корейского концерна в Петербурге сошло 234 тыс. автомобилей, из них по 71 тыс. — модели Solaris и Creta.

Беспилотные автомобили — один из бизнесов «Яндекса», чьи зарубежные проекты по объявленному в 2022 году плану разделения активов должны отойти нидерландской Yandex N.V. В течение 2023 года международные юрлица «беспилотного» подразделения Yandex SDG стали переименовываться в Avride. Под тем же брендом в США уже работает компания в области автономных автомобилей.

Как отмечает «Коммерсантъ», изменения в структуре бизнеса компании видны и в России: в конце 2023 года ООО «Яндекс Беспилотные технологии», согласно данным СПАРК, передало права на изобретения, касающиеся автономного вождения и лидаров, другому юрлицу «Яндекса» — ООО «Лаборатория Алисы», которое отвечает за голосовой помощник и «умные» устройства компании.

В пресс-службе компании еще в 2022 году сообщали РБК, что «Яндекс» оставит весь исходный код и технологии разработки беспилотных автомобилей в России.

На конец сентября основными владельцами голосующих акций Yandex N.V. были траст LASTAR, куда передали свою долю основатель «Яндекса» Аркадий Волож (45,1%) и другие члены совета директоров и сотрудники компании (8,4%). При этом экономические доли распределялись по-другому: LASTAR (8,5%), директора и сотрудники (3,5%), акции в свободном обращении (87,9%).



В ноябре Reuters со ссылкой на источники сообщал, что Yandex N.V. рассматривает возможность продажи до конца года за один раз всех своих российских активов. Один из собеседников агентства оценил общую стоимость сделки в 560 млрд руб. ($6,18 млрд) с учетом требования о продаже актива с дисконтом в размере не менее 50% от стоимости, определенной в ходе независимой оценки.

В конце декабря юрлицо компании — МКАО «Яндекс» (международная компания акционерное общество) — зарегистрировалось в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области. «Мы продолжаем готовиться к реструктуризации. Регистрация нового юридического лица — необходимая процедура для будущей оптимизации структуры юридических лиц группы компаний», — сообщили тогда РБК в пресс-службе компании.