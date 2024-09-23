За рулем никого: на трассе М-11 запустили беспилотные грузовики
По трассе М-11 («Нева», от Санкт-Петербурга до Москвы) запущено движение полностью беспилотных грузовых автомобилей. Трансляцию с церемонией запуска показали на форуме «Цифровая трансформация», сообщил корреспондент РБК.
Движение таких грузовиков запустил вице-премьер Виталий Савельев. Теперь движение беспилотных грузовиков запущено на всем протяжении трассы. При этом если раньше водитель сидел за рулем и контролировал действия компьютера, то теперь он переместился на пассажирское сидение — на кадрах, снятых из кабины, видно, что водительское место пустое.
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