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Илон Маск показал роботакси и робофургон

Беспилотное такси может появиться на дорогах в ближайшие годы, сказал бизнесмен. Он также показал роботов, которые могут заняться повседневными делами

Илон Маск показал роботакси и робофургон
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Богатейший предприниматель планеты Илон Маск (Forbes оценивает его состояние в $257,6 млрд) показал прототипы двух новинок компании Tesla: роботизированное такси Cybercab и беспилотный фургон Robovan.

Бизнесмен провел презентацию новинок в Калифорнии на киностудии Warner Bros.

Он сказал собравшимся, что роботакси можно будет купить, но дал расплывчатый ответ на вопрос о сроках появления новинки. «Я иногда чересчур оптимистичен в прогнозах, но наверное в 2026 году. Или давайте я скажу так: до 2027-го», — приводит его слова Bloomberg. Tesla известна тем, что постоянно не укладывается в установленные Маском сроки, пишет агентство. Даже нынешняя презентация была отложена сначала на два месяца, а началась в итоге с часовым опозданием.

Стоить новинка будет $30 тыс.

Роботакси управляется искусственным интеллектом и оснащено индуктивными (работающими без кабеля) зарядными устройствами, передает Reuters.

Робофургон, по словам Маска, сможет перевозить 20 человек за раз.

На мероприятии показали роботов Optimus, а также видео, на котором они заняты повседневными делами: носят посылки и поливают растения.

«Optimus будет ходи среди вас. Мы сможете подойти к ним, и они вам нальют напиток», — прокомментировал Маск.

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Илон Маск роботы беспилотные автомобили беспилотные такси
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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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