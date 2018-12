Эксперты назвали семь технологических трендов 2019 года

В Telenor среди них перечислили фальшивые фото и видео для манипулирования и дезинформации, этический вопрос для искусственного интеллекта, голосовые чатботы и «зеленые» технологии

Норвежская телекоммуникационная компания Telenor (оказывает услуги связи в восьми странах Европы и Азии, в России до недавнего времени владела крупным пакетом акций в «ВымпелКоме») проанализировала семь главных технологических трендов, которые сформируются в 2019 году. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

Какие изменения произойдут в мире технологий в следующем году, в обзоре РБК.

В Telenor ожидают дальнейшего развития индустриального «интернета вещей» (Internet of Things, IoT). Вместо внедрения опытных образцов и концептов, которое происходило в последние годы и месяцы, начнется масштабное коммерческое развитие подобных экосистем.

7. Более «зеленые» технологии

Вышедший в конце этого года отчет по итогам межгосударственной панели по изменению климата в ООН стал звонком для тех, кто до сих пор не обращал внимания на изменения, происходящие на планете, считает Telenor. Мобильные технологии позволят людям жить и потреблять более осознанно, чем раньше. Например, в столице Норвегии набирают популярность сервисы вроде Too Good To Go (с его помощью можно сократить продуктовые отходы); каршеринг; сервисы доставки еды с использованием велосипедов и пр. Популярность Tesla и электрических автомобилей (на их долю приходится около 30% от всех автомобилей в Норвегии) доказывает, что потребители очень восприимчивы к «зеленым» технологиям и зачастую сами требуют их внедрения.