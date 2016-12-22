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Эксперты назвали семь технологических трендов 2019 года
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Эксперты назвали семь технологических трендов 2019 года
Технологии и медиа, 15:57
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Эксперты назвали семь технологических трендов 2019 года
В Telenor среди них перечислили фальшивые фото и видео для манипулирования и дезинформации, этический вопрос для искусственного интеллекта, голосовые чатботы и «зеленые» технологии
Фото: AP

Норвежская телекоммуникационная компания Telenor (оказывает услуги связи в восьми странах Европы и Азии, в России до недавнего времени владела крупным пакетом акций в «ВымпелКоме») проанализировала семь главных технологических трендов, которые сформируются в 2019 году. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

Какие изменения произойдут в мире технологий в следующем году, в обзоре РБК.

1. Распространение deepfake (продвинутых подделок)

Создание маски лица другого человека наподобие тех, что снимал с себя герой Тома Круза в фильме «Миссия невыполнима», по крайней мере в киберпространстве, больше не будет невыполнимой задачей. Deepfake — это нечто, что появится в результате объединения глубинного обучения и фальшивых новостей (fake news), основанное на сфабрикованных фотографиях или видео.

В 2019 году количество подобного контента сильно возрастет, прогнозирует Telenor, поскольку значительная часть работы по его созданию будет вестись с помощью специального алгоритма, использующего искусственный интеллект. Deepfake-контент станет настолько продвинутым, что будет сложно отличить, что в цифровом мире реально, а что подделка. В 2016–2018 годах у людей были проблемы с тем, как отличать в социальных сетях fake news от настоящих новостей, но в 2019-м ситуация может только ухудшиться.

Производство сложного deepfake-контента для манипулирования и дезинформации общества будут стимулировать выборы в Индии, которые должны состояться в следующем году, и подготовка к выборам президента США в 2020-м. В то же время эти события должны стимулировать медиа, интернет-провайдеров, операторов и власти искать пути защиты для демократических процессов от такого контента, оговаривается Telenor.

2. Этический вопрос для искусственного интеллекта

По прогнозу Telenor, в следующем году государственные органы и частные компании в разных странах начнут устанавливать рамки для управления искусственным интеллектом, принимать кодексы поведения, чтобы внедрять высокие этические стандарты в эту сферу. Системы искусственного интеллекта должны быть недискриминационными, прозрачными, прослеживаемыми и безопасными, считают в Telenor. Всегда должно быть понятно, кто отвечает за создание системы, ее разработку и адаптацию.

3. Появление «островков» 5G

В этом году мы видели первые попытки внедрения технологии мобильной связи пятого поколения (5G): например, она использовалась для поддержания работы дронов во время зимних Олимпийских игр в Южной Корее. В 2019 году по всему миру начнут появляться «островки» 5G — масштабные пилоты и тестовые зоны технологии. Цифровизация общества была модным термином среди операторов в последние несколько лет, но 2019-й станет первым годом, когда отдельные пользователи поймут, что это по-настоящему означает. В качестве примера Telenor приводит жителей норвежского Конгсберга, который стал первым городом, где был развернут пилот 5G. Кроме того, в следующем году ожидаются запуски новых коммерческих сетей 5G в дополнение к тем, что уже существуют в США и отдельных районах Азии.

4. Развитие индустриального IoT

В Telenor ожидают дальнейшего развития индустриального «интернета вещей» (Internet of Things, IoT). Вместо внедрения опытных образцов и концептов, которое происходило в последние годы и месяцы, начнется масштабное коммерческое развитие подобных экосистем.

5. Внедрение чатботов в домашние устройства

В 2019 году получат распространение чатботы (роботы), управляемые голосом. В первую очередь они будут применяться в разного рода домашних устройствах.

6. Более сознательные пользователи

Продолжит усиливаться желание пользователей следить за тем, сколько времени они проводят перед экранами устройств и как это на них влияет. Получат распространение специальные приложения, которые позволят управлять временем использования устройства. Пользователи чаще станут вводить запреты на использование мобильных телефонов во время приема пищи с семьей или друзьями и различных встреч.

7. Более «зеленые» технологии

Вышедший в конце этого года отчет по итогам межгосударственной панели по изменению климата в ООН стал звонком для тех, кто до сих пор не обращал внимания на изменения, происходящие на планете, считает Telenor. Мобильные технологии позволят людям жить и потреблять более осознанно, чем раньше. Например, в столице Норвегии набирают популярность сервисы вроде Too Good To Go (с его помощью можно сократить продуктовые отходы); каршеринг; сервисы доставки еды с использованием велосипедов и пр. Популярность Tesla и электрических автомобилей (на их долю приходится около 30% от всех автомобилей в Норвегии) доказывает, что потребители очень восприимчивы к «зеленым» технологиям и зачастую сами требуют их внедрения.

Автор: Анна Балашова.
Теги: Fake news , Internet of Things , 5G , искусственный интеллект
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