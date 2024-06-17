«Ведомости» узнали о заморозке программы поддержки радиоэлектроники

Минпромторг после прихода Алиханова остановил выдачу средств производителям радиоэлектроники. В отрасли жаловались, что банки и так подняли ставки с 1–5 до 15–20%, а зарубежные конкуренты инвестируют миллиарды

Выдача Минпромторгом субсидий на развитие радиоэлектроники в России приостановлена, ведомство проверяет эффективность ранее выделенных средств, пишут «Ведомости» со ссылкой на три источника среди топ-менеджеров компаний.

По мнению собеседников издания, это связано с тем, что получатели госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» не достигли запланированных показателей. Кроме того, источники связывают это с отсутствием дополнительного финансирования и пересмотром планов работы Минпромторга в связи с назначением нового руководителя — бывшего калининградского губернатора Антона Алиханова.

«Новый министр промышленности озабочен эффективностью расходования средств на IТ», — пояснил один из топ-менеджеров.

Алиханова поддерживает в этом Счетная палата, которую в мае возглавил Борис Ковальчук. Как пояснил собеседник газеты, все «заморозки и переносы» происходят для подведения результатов и пересмотра предыдущих субсидий. «Так или иначе финансирование получали одни и те же участники рынка», — сказал он. В то же время, по словам близкого к правительству источника, приостановить субсидии в Минпромторге решили еще до назначения Алиханова.

В самом Минпромторге изданию сообщили о регулярных проверках расходования субсидий в течение года, которые бывают камеральные, плановые и внеплановые. Собеседник издания напомнил, что все госрасходы каждый год проверяют контролирующие ведомства: Счетная палата, Генпрокуратура, Казначейство. «Финансирование проектов осуществляется в соответствии с запланированными параметрами бюджетного финансирования», — пояснил он.

Как выяснили «Ведомости», субсидирование проектов перенесли НТЦ «Модуль», «Аквариус», МЦСТ и другим компаниям. Один из производителей намеревался получить в этом году до 1,5 млрд руб. на проект, срок выполнения которого не превышает пяти лет, но Минпромторг перенес выдачу субсидии на следующий год.

Власти направили на развитие российской отрасли микроэлектронной продукции в прошлом году примерно 147 млрд руб., — это значительно больше объемов субсидирования в 2020 году, когда выделили только 30 млрд руб., подсчитала Kept (бывшая KPMG). Деньги выделяют по линии нескольких госпрограмм, среди них «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» и «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности». В текущем году на эти программы заложена господдержка в объеме 211 млрд руб.

К концу прошлого года банки в связи с исчерпанием кредитных лимитов, вызванным повышением ставки, перевели нескольких крупных производителей электроники, прежде получавших льготные кредиты на закупку компонентов, на рыночные процентные ставки, сообщал «Коммерсантъ». Таким образом, для них ставки увеличились с 1–5 до 15–20%.

При высоких процентных ставках предприятиям важно получить поддержку от государства, подчеркнули в производителе электроники Fplus. «Особенно учитывая меры поддержки, которые получают иностранные конкуренты со стороны правительств своих стран и низкие ставки ввозных пошлин на импортную продукцию, а также высокую зависимость от иностранной компонентной базы», — добавили в компании.

Мировые гиганты в сфере радиоэлектроники — Intel, AMD, Nvidia — инвестируют миллиарды, эта отрасль требует огромных средств, рассказал гендиректор разработчика «Абсолют будущего» Александр Савин. Кроме того, продолжил он, эти компании имеют мировой рынок сбыта, а «у нас он крайне ограничен, да и сбывать практически нечего». Со слов Савина, значительная доля производителей не могут проводить конструкторские и исследовательские работы за свой счет.