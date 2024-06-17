 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Технологии и медиа ,  
0 

«Ведомости» узнали о заморозке программы поддержки радиоэлектроники

Минпромторг после прихода Алиханова остановил выдачу средств производителям радиоэлектроники. В отрасли жаловались, что банки и так подняли ставки с 1–5 до 15–20%, а зарубежные конкуренты инвестируют миллиарды

Выдача Минпромторгом субсидий на развитие радиоэлектроники в России приостановлена, ведомство проверяет эффективность ранее выделенных средств, пишут «Ведомости» со ссылкой на три источника среди топ-менеджеров компаний.

По мнению собеседников издания, это связано с тем, что получатели госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» не достигли запланированных показателей. Кроме того, источники связывают это с отсутствием дополнительного финансирования и пересмотром планов работы Минпромторга в связи с назначением нового руководителя — бывшего калининградского губернатора Антона Алиханова.

«Новый министр промышленности озабочен эффективностью расходования средств на IТ», — пояснил один из топ-менеджеров.

В Калининградской области возник риск с поставками грузов из-за субсидий
Бизнес
Калининградский морской торговый порт

Алиханова поддерживает в этом Счетная палата, которую в мае возглавил Борис Ковальчук. Как пояснил собеседник газеты, все «заморозки и переносы» происходят для подведения результатов и пересмотра предыдущих субсидий. «Так или иначе финансирование получали одни и те же участники рынка», — сказал он. В то же время, по словам близкого к правительству источника, приостановить субсидии в Минпромторге решили еще до назначения Алиханова.

В самом Минпромторге изданию сообщили о регулярных проверках расходования субсидий в течение года, которые бывают камеральные, плановые и внеплановые. Собеседник издания напомнил, что все госрасходы каждый год проверяют контролирующие ведомства: Счетная палата, Генпрокуратура, Казначейство. «Финансирование проектов осуществляется в соответствии с запланированными параметрами бюджетного финансирования», — пояснил он.

Белгородские скорые оборудовали системами радиоэлектронной борьбы
Политика
Фото:Елизавета Демидова / ТАСС

Как выяснили «Ведомости», субсидирование проектов перенесли НТЦ «Модуль», «Аквариус», МЦСТ и другим компаниям. Один из производителей намеревался получить в этом году до 1,5 млрд руб. на проект, срок выполнения которого не превышает пяти лет, но Минпромторг перенес выдачу субсидии на следующий год.

Власти направили на развитие российской отрасли микроэлектронной продукции в прошлом году примерно 147 млрд руб., — это значительно больше объемов субсидирования в 2020 году, когда выделили только 30 млрд руб., подсчитала Kept (бывшая KPMG). Деньги выделяют по линии нескольких госпрограмм, среди них «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» и «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности». В текущем году на эти программы заложена господдержка в объеме 211 млрд руб.

К концу прошлого года банки в связи с исчерпанием кредитных лимитов, вызванным повышением ставки, перевели нескольких крупных производителей электроники, прежде получавших льготные кредиты на закупку компонентов, на рыночные процентные ставки, сообщал «Коммерсантъ». Таким образом, для них ставки увеличились с 1–5 до 15–20%.

При высоких процентных ставках предприятиям важно получить поддержку от государства, подчеркнули в производителе электроники Fplus. «Особенно учитывая меры поддержки, которые получают иностранные конкуренты со стороны правительств своих стран и низкие ставки ввозных пошлин на импортную продукцию, а также высокую зависимость от иностранной компонентной базы», — добавили в компании.

Мировые гиганты в сфере радиоэлектроники — Intel, AMD, Nvidia — инвестируют миллиарды, эта отрасль требует огромных средств, рассказал гендиректор разработчика «Абсолют будущего» Александр Савин. Кроме того, продолжил он, эти компании имеют мировой рынок сбыта, а «у нас он крайне ограничен, да и сбывать практически нечего». Со слов Савина, значительная доля производителей не могут проводить конструкторские и исследовательские работы за свой счет.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Минпромторг радиоэлектроника субсидии Антон Алиханов

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Минпромторг начал поиск разработчика для отечественной игровой приставки
Технологии и медиа
Во время учений ядерных сил российские военные провели электронные пуски
Политика
На ПМЭФ показали электрическую версию «Нивы»
Авто
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июня
EUR ЦБ: 95,15 (+0,32) Инвестиции, 14 июн, 17:22 Курс доллара на 15 июня
USD ЦБ: 89,07 (+0,86) Инвестиции, 14 июн, 17:22
Киев заявил о неожиданных предложениях от «друзей России» на саммите мира Политика, 08:50
В Челябинске загорелся цех по производству троллейбусов Общество, 08:46
Дело журналиста WSJ Гершковича будут рассматривать в закрытом режиме Политика, 08:42
12 новых законов лидера: выживают не самые сильные, а самые гибкие Pro, 08:39
ЦБ отозвал лицензию у Автоградбанка Бизнес, 08:36
Небензя предупредил о применении всех инструментов при изъятии активов Политика, 08:34
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:30
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Индии столкнулись пассажирский и товарный поезда. Видео Общество, 08:20
В Саудовской Аравии 14 паломников погибли во время хаджа Общество, 08:14
Онлайн-лизинг: как легко можно выбрать автомобиль по выгодной цене РБК и ВТБ Лизинг, 08:08
«Ведомости» узнали о заморозке программы поддержки радиоэлектроники Технологии и медиа, 08:08
Топливная «дочка» «Росатома» задумалась об офисе в центре Москвы Бизнес, 08:00
Нетаньяху назвал неприемлемым решение о тактической паузе в боях в Газе Политика, 07:58
В Мурманской области гидроплан упал в озеро Общество, 07:53