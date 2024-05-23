Производитель микроэлектроники «Элемент» выйдет в пять новых стран

Группа «Элемент» намерена выйти на рынок в пяти новых странах. Сначала она планирует поставлять туда электронику и размещать центры разработки микросхем для местного рынка, а со временем — и полноценные производства

Илья Иванцов

Крупнейший производитель микроэлектроники в России «Элемент» в течение нескольких лет намерен выйти на рынок пяти новых стран, рассказал в интервью РБК президент компании Илья Иванцов. Конкретику он не назвал, сославшись на геополитические риски, но отметил, что речь идет о странах Ближнего Востока и Азии, совокупное население которых, без учета Китая, составляет более 2 млрд человек.

Компания планирует наладить в эти страны поставки своей продукции, например электронную компонентную базу для электротранспорта, включая электромобили, электропоезда или речной транспорт. Как пояснил Иванцов, в любом электротранспорте есть различные устройства, преобразующие электрическую энергию. «Классическая форма такого устройства — это инвертор (устройство, которое преобразует постоянный ток в переменный. — РБК), который содержит силовые транзисторы. Этот продукт, безусловно, будет востребован, и, самое главное, мы сможем производить его серийно на базе отечественных технологий», — отметил он.

«Элемент» планирует также размещать в новых странах центры разработки микросхем для местного рынка, а при формировании достаточного спроса — перейти к созданию полноценных производств.

По словам Иванцова, на фоне событий последних лет вопрос технологического суверенитета приобрел особый смысл не только для России, но для многих стран. «Многие из них интересуются созданием полноценных производств на своих территориях и реализацией совместных проектов с Россией, чтобы участвовать в серийном производстве микроэлектроники полного цикла, основанном преимущественно на тех технологиях, которые мы контролируем. Это включает как собственное оборудование и технологии производства микроэлектроники, так и собственные материалы», — рассказал Иванцов.

Что из себя представляет «Элемент»

«Элемент» был создан в 2019 году как совместное предприятие АФК «Система» и госкорпорации «Ростех» для «формирования на базе ведущих отечественных предприятий единого национального центра компетенций в сфере разработки и производства микроэлектроники». Сейчас компания объединяет более 30 компаний по производству микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем, а также радиоэлектронной аппаратуры, которые владеют девятью производственными активами и десятью дизайн-центрами в России, а также одной фабрикой по корпусированию микросхем в Китае. По оценке Kept, занимает 51% рынка российской микроэлектроники.

По словам Иванцова, до 2022 года доля доходов от экспорта в структуре выручки группы составляла от 10 до 15%.

Как отмечается в проспекте к IPO «Элемента», которое должно пройти до конца мая — в начале июня на СПБ Бирже, по итогам 2022 года суммарный объем рынка дружественных стран, являющегося целевым для российских компаний (к ним относятся Китай (без учета Тайваня, Гонконга и Макао), Индия, Бразилия и страны макрорегиона МЕNA: ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Алжир и др., за исключением Израиля и Палестины), составил $227 млрд, или 40% от мирового рынка. Причем доля Китая составила около 31% от мирового объема потребления микроэлектроники. В 2020–2022 годах показатель рос в среднем на 13% в год. Наиболее динамично развивались рынки микроэлектроники в Бразилии и Индии, где среднегодовой темп роста составлял 49 и 29% соответственно, всего на эти две страны приходилось 8% мирового рынка в 2022 году.

При этом доля целевого рынка, на котором специализируются российские игроки, в документе оценивается примерно в 50% от общего объема рынка дружественных стран. В нем приводится прогноз, по которому объем рынка микроэлектроники в дружественных странах вырастет до $421 млрд к 2030 году, а размер целевого рынка для российских компаний в них — до $228 млрд. «Развитие рынка микроэлектроники в дружественных странах создаст возможности для наращивания импорта поставщиками микроэлектроники из других государств», — отмечается в проспекте. В нем также говорится, что на указанных рынках высокая доля импортной продукции в области микроэлектроники и низкие объемы локального производства.

Из документа следует, что игроки рынков дружественных стран, за исключением Китая, у которого есть собственные производственные мощности, в основном занимаются разработкой микроэлектроники. При этом сам Китай покрывает собственным оборудованием для производства микроэлектроники около 30% своих потребностей. Таким образом, российские компании могут помочь дружественным странам диверсифицировать источники импорта продукции и создать локальные производства микроэлектроники для развития технологического суверенитета, а также предложить свои наработки в области производственного оборудования.