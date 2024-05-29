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Налог на прибыль для IT-компаний предложили поднять до 5% на три года

Ставка налога на прибыль для IT-компаний может составить 5%
Ставка по налогу на прибыль для IT-компаний в 2025-2027 годах может вырасти до 5%. Сейчас для этого сектора действует нулевая ставка, и участники рынка просили продлить льготу или сделать ее бессрочной

В 2025-2027 годах для IT-компаний будет действовать ставка налога на прибыль в размере 5%. Это следует из законопроекта Минфина об изменениях в налоговой системе (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердили два собеседника на рынке). Поправки затрагивают основные виды прямых налогов — налог на доходы физических лиц (НДФЛ), налог на прибыль организаций, а также налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и упрощенную систему налогообложения (УСН). Предполагается, что нововведения будут приняты Госдумой в текущую весеннюю сессию, которая продлится до 5 августа, и вступят в силу 1 января 2025 года.

Представитель Минцифры не стал комментировать информацию о 5-процентной ставке налога на прибыль для IT-компаний, но то, что с 2025 года они будут платить налог на прибыль именно по такой ставке, «Ведомостям» подтвердил представитель пресс-службы правительства.

Минфин внес проект изменения налоговой системы с «пятью ступенями» НДФЛ
Экономика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Законопроект Минфина также предполагает расширение прогрессии налогообложения доходов физических лиц: вместо двух действующих ступеней (13% и 15%) будет пять (13%, 15%, 18%, 20% и 22%), увеличение ставки налога на прибыль организаций с действующих 20 до 25% и другие изменения.

Как платили IT-компании

Пониженная ставка налога на прибыль для IT-компаний действует с 2020 года. Изначально ее размер составлял 3%, но в 2022-м он был снижен до 0, как мера поддержки в условиях введения санкций США и ЕС. В рамках налогового маневра для IT-компаний еще в 2020 году были снижены тарифы страховых взносов 14 до 7,6%. Эта мера действует бессрочно.

Летом прошлого года Минцифры вело диалог с Минфином о возможности бессрочного продления нулевой ставки налога на прибыль для IT-компаний. Также рассматривался вопрос о продлении льготы до 2030 года.

Недавно глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что они планируют сохранить льготу по налогу на прибыль, но ограничить список получающих ее IT-компаний: теперь на нее смогут претендовать компании с определенным «потолком» выручки. В какую сумму оценивается этот «потолок», Шадаев не уточнял. При этом в Минцифры считают, что средства, которые IT-компании вкладывают в свое развитие, компенсировали выпадающие налоги.

Минцифры заявило о планах ограничить список получающих льготы IT-компаний
Бизнес
Фото:Сергей Коньков / ТАСС

Сейчас на налоговые льготы может претендовать IT-компании, доля профильной выручки у которых составляет минимум 70% от всех доходов. Такой выручкой считают, в частности, доходы от разработки и продажи своего программного обеспечения или электроники. Еще одно условие — наличие аккредитации Минцифры.

Ставка в 5% вполне приемлема для отрасли, считает гендиректор компании-разработчика софта «Базальт СПО» Алексей Смирнов. Он отметил, что это сопоставимо со ставкой в 3%, которая действовала ранее и «была вполне комфортной».

Исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин соглашается, что 5% — оптимальная ставка для ИТ-компаний. «При таких условиях разработчики софта сохранят возможность дальнейшего роста и инвестирования в создание и развитие своих продуктов в соответствии с требованиями заказчиков», — говорит он.

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При участии
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IT-компании налог на прибыль Минфин Минцифры
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