ФСБ предложила обязать сервисы хранить данные о геолокации пользователей

Данные о геолокации и средствах платежей сейчас напрямую не упоминаются в правилах, заявили в ФСБ. Это «формирует неоднозначную правоприменительную практику», отмечают в ведомстве

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Федеральная служба безопасности предложила обязать организаторов распространения информации в интернете хранить данные о геолокации и средствах платежей пользователей, следует из проекта постановления правительства, подготовленного ФСБ.

Изменения вносятся в правила хранения данных организаторами распространения информации в интернете, которые были утверждены в 2020 году. Реестр организаторов распространения информации существует с 2014 года, его ведет Роскомнадзор. В перечень включены, например, социальная сеть «ВКонтакте», сервисы «Яндекса» и другие ресурсы.

Как отмечает ведомство, сейчас сведения о геолокации пользователей и средствах производимых ими платежей напрямую в правила не внесены. При этом данные, относящиеся к таковым, по сути в правилах упоминаются, а также уже хранятся и обрабатываются, отметили в ФСБ.

«Отсутствие нормативно закрепленной обязанности по обеспечению хранения и предоставления органам федеральной службы безопасности указанной категории сведений формирует неоднозначную правоприменительную практику, снижает эффективность оперативно-разыскной деятельности, негативно сказывается на обеспечении безопасности Российской Федерации», — поясняют в ведомстве.

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Представитель сервиса «Мамба» посоветовал подождать, «пока закон обретет окончательные формулировки» и вступит в силу.

«Но по сути, данные о геолокациях пользователей предоставляются платформами Apple и Google, при условии, что пользователь дал согласие. Кроме того, эти данные легко подделываются даже неискушенным пользователем с помощью таких программ, как Fake GPS», — сказал он.

Платежи пользователей также регулируются на разных уровнях, в том числе банками. «Мамба» же, как и другие сервисы, не является платежной системой и хранит лишь данные об оказании той или иной услуги. Дублирование этих данных — проблематично и нецелесообразно», — добавил представитель сервиса.

В 2018 году в России вступил в силу «закон Яровой», согласно которому компании, внесенные в реестр организаторов распространения информации, должны хранить данные о звонках и сообщениях пользователей на протяжении шести месяцев, а также по запросу предоставлять ФСБ и другим уполномоченным органам данные о действиях пользователей, включая содержание переписок. Невыполнение этих требований грозит блокировкой.