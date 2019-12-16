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Роскомнадзор включил «Яндекс.Дзен» в свой реестр

Роскомнадзор внес в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) в интернете компанию Yandex Services AG, обеспечивающую функционирование сервиса «Яндекс.Дзен», и ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания», которая обеспечивает работу ресурса Ura.ru. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Сведения о Yandex Services AG были внесены в реестр 10 декабря, а сведения о «Сибирско-Уральской медиакомпании» — 13 декабря.

Роскомнадзор внес мессенджер «Сбербанка Онлайн» в свой реестр
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Согласно «закону Яровой», вступившему в силу 1 июля 2018 года, компании, внесенные в реестр ОРИ, должны хранить данные о звонках и сообщениях пользователей на протяжении шести месяцев. Кроме того, ОРИ по запросу обязаны предоставлять ФСБ и другим уполномоченным государственным органам данные о действиях пользователей, включая содержимое переписок. В случае невыполнения этих требований сервисы могут быть заблокированы на территории России.

Как уточнили в Роскомнадзоре, из сервисов «Яндекса» в реестре ОРИ в настоящий момент находятся «Яндекс.Почта», «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Район».

Реестр организаторов распространения информации в интернете существует с 2014 года. В январе в него также был внесен мессенджер сервиса «Сбербанк Онлайн», который предоставляет возможность обмена текстовыми сообщениями, аудио-, фото- и видеоинформацией между клиентами банка.

Теги: Роскомнадзор, реестр, «Яндекс»
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