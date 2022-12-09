HeadHunter попал в реестр организаторов распространения информации

Теперь сервис поиска работы и подбора персонала будет обязан хранить и передавать по запросу в ФСБ переписку

Интернет-сервис поиска работы и подбора персонала HeadHunter оказался в реестре организаторов распространения информации (ОРИ).

Он был зарегистрирован в реестре 5 декабря под номером 360-PP. Теперь сервис должен хранить переписку и передавать в ФСБ по запросу.

«Внесение hh.ru в данный реестр носит технический характер и ничего не меняет в работе компании: все пользовательские данные, как и прежде, собираются, хранятся и обрабатываются в строгом соответствии с законодательством», — заявил РБК представитель HeadHunter.

По его словам, интерфейс сервиса имеет встроенную коммуникационную платформу для общения (мессенджер), которая служит дополнительным объектом регулирования.

Всего в реестр попало более 300 организаций, в том числе «Яндекс» и его сервисы «Яндекс.Такси», «Яндекс.Еда», «Яндекс.Лавка» и «Яндекс.Микромобильность», а также «Пикабу» (pikabu.ru), LiveJournal (livejournal.com), Habr (habr.com), Тинькофф Банк (tmsg-p2p.tinkoff.ru), Vimeo (vimeo.com), Авито (avito.ru), BlaBlaCar (blablacar.ru), VK и другие.

Поправки к закону об информации вступили в силу 1 августа 2014 года. Теперь организаторы обязаны в течение полугода хранить на территории России информацию о пользователях своих сервисов и их действиях.

Попавшие в реестр организаторы распространения информации (ОРИ) обязаны также предоставлять ФСБ и другим уполномоченным госорганам данные о действиях пользователей, включая содержимое переписки.