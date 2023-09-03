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Путин назвал генетику «оружием разрушительной силы»

Путин: достижения в области генетики станут оружием разрушительной силы
Те, кто «выйдет на первые позиции» в области генетики, будут обладать «оружием страшной разрушительной силы», заявил Путин. Он подчеркнул важность того, чтобы наука не превратилась в угрозу для человечества
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Достижения в области генетики станут оружием разрушительной силы, заявил российский президент Владимир Путин во время встречи со школьниками в рамках открытого урока «Разговоры о важном». Видео опубликовано в телеграм-канале журналиста телеканала «Россия 1» Павла Зарубина.

По словам президента, те, кто «будет обладать и выйдет на первые позиции в этой области, будут обладать оружием страшной разрушительной силы».

«Важно, чтобы вот эти позитивные начала, заложенные в этом предмете, не превратились в угрозу для человечества», — подчеркнул Путин.

В России с 2019 года реализуется программа развития отечественной генетики. Она продлится до 2027 года, власти планируют направить 127 млрд руб., в том числе 111,5 млрд из бюджета. В ней участвуют более 100 организаций, подведомственных Минобрнауки, Минздраву, Минсельхозу, Федеральному медико-биологическому агентству, Роспотребнадзору, а также МГУ и Санкт-Петербургский государственный университет.

Путин говорил, что эта программа должна быть сопоставима по масштабу задач с атомным и космическим проектами ХХ века. Президент заявлял о необходимости создать в России возможности для тех, кто готов «добиваться прорывов» в области генетики. Для этого он призвал инвестировать в подготовку специалистов и научные исследования, оперативно снимать ограничения для работы ученых. Путин отметил, что следует выстроить систему контроля за применением генетических технологий.

В июне 2020-го президент поручил правительству разработать отдельные учебные курсы и модули по генетике для образовательных организаций, а также создать национальную базу генетической информации.

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В октябре 2021 года вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в эту базу войдут научные исследования по приоритетным для России направлениям, среди них — биобезопасность, технологии для медицины, сельского хозяйства и промышленной микробиологии.

Голикова сообщила, что в рамках программы развития генетических технологий и в соответствии с законом о биобезопасности в России в 2021-м провели «полную инвентаризацию биоресурсных коллекций». «Их сейчас насчитывается более 100, это и обычные коллекции, и с высоким уровнем патогенной опасности», — сказала она.

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